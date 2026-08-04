दुर्ग सांसद विजय बघेल का बड़ा आरोप, ''जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त नहीं देते पत्र का जवाब और नहीं उठाते फोन''
दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ने विशेषाधिकार हनन पर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 9:07 PM IST
दुर्ग: सांसद विजय बघेल ने अपने विशेषाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है.सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ रुपेश पांडेय, चरोदा नगर निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत सांसद के पत्रों और फोन कॉल की उपेक्षा करते हैं. उनके पत्र और फोन कॉल का अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं.
सांसद के विशेषाधिकार हनन की शिकायत
दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे गए, दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन न तो फोन उठाया गया और न ही समय पर जवाब दिया गया. सांसद ने इस विषय को सांसद के विशेषाधिकारों का हनन बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है.
विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर जताई नाराजगी
बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति की ओर से इस संबंध में कार्रवाई के लिए पत्र वापस भेजा गया है. अब मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किए जाने और आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.
बीते दिनों ही सांसद विजय बघेल तीन देशों की यात्रा कर दुर्ग लौटे हैं. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने राष्ट्रपति के नेतृत्व में तीन देशों की यात्रा की थी. यात्रा से लौटने के बाद विजय बघेल ने कहा था कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के कामों पर फोकस करेंगे.
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