ETV Bharat / state

दुर्ग नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म केस: फरार चल रहे दो मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया है. दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे.

Durg minor Sexual Assault Case
फरार चल रहे दो मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी और एक पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने दुर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. दोनों आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी.

फरार चल रहे थे आरोपी

30 जनवरी को भिलाई महिला थाने में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. बाकी 2 आरोपी लगातार ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन पुलिस की लगातार दबिश और बढ़ते दबाव के चलते दोनों ने आखिरकार अदालत में सरेंडर किया.

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों ने अदालत में सरेंडर किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामला बेहद गंभीर

अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि 2018 से एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने लगातार दुष्कर्म किया था. युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ब्लैकमेल किया गया और लंबे समय तक शोषण किया गया. इससे पीड़िता मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई थी.

युवती ने की हिम्मत जुटाकर शिकायत

हाल ही में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और साक्ष्य प्रस्तुत किए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दो ने अदालत में सरेंडर किया है.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अब मामले की कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.

सोशल मीडिया पर फायरिंग का रील किया अपलोड, पहुंच गए जेल, दुर्ग पुलिस का एक्शन
दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद थाने पहुंचे परिजन, मां ने कहा- सिजेरियन कराने की मांग के बाद भी कराया इंतजार
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार, 7 साल तक शोषण करने वाला टाइमकीपर बदल रहा था ठिकाने

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT CASE UPDATE
TWO MAIN ACCUSED SURRENDER
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म केस
मुख्य आरोपी का सरेंडर
DURG MINOR SEXUAL ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.