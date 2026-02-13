दुर्ग नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म केस: फरार चल रहे दो मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया है. दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे.
दुर्ग: जिले के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी और एक पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने दुर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. दोनों आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी.
फरार चल रहे थे आरोपी
30 जनवरी को भिलाई महिला थाने में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. बाकी 2 आरोपी लगातार ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन पुलिस की लगातार दबिश और बढ़ते दबाव के चलते दोनों ने आखिरकार अदालत में सरेंडर किया.
मामला बेहद गंभीर
अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि 2018 से एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने लगातार दुष्कर्म किया था. युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ब्लैकमेल किया गया और लंबे समय तक शोषण किया गया. इससे पीड़िता मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई थी.
युवती ने की हिम्मत जुटाकर शिकायत
हाल ही में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और साक्ष्य प्रस्तुत किए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दो ने अदालत में सरेंडर किया है.
पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अब मामले की कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.