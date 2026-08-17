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दुर्ग में दिनदहाड़े बड़ी चोरी, 15 लाख से अधिक के जेवर और नकदी पार

मीनाक्षी नगर में 15 अगस्त को चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, पूजा में शामिल होने गया था परिवार

Durg Meenakshi Nagar Theft case
दुर्ग में दिनदहाड़े बड़ी चोरी, 15 लाख से अधिक के जेवर और नकदी पार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 8:30 PM IST

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दुर्ग: ज़िले के मीनाक्षी नगर में चोरों ने दिनदहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने के जेवरात समेत नकदी पार कर दी. हैरानी की बात ये है कि जिस इलाके में वारदात हुई, वहीं पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का भी निवास है.

मीनाक्षी नगर में 15 अगस्त को चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 अगस्त को हुई वारदात

बोरसी स्थित मीनाक्षी नगर निवासी आदित्य सोनी 15 अगस्त की शाम करीब 6 बजे परिवार के साथ पूजा में शामिल होने गए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके सूने मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए. घर में रखे सोने के जेवरात और करीब 90 हजार रुपए नकद लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

करीब 15 लाख की चोरी

पूजा से वापस लौटने पर परिवार ने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था. अंदर पहुंचने पर पूरा सामान अस्त-व्यस्त मिला. पीड़ित परिवार के मुताबिक करीब 15 से 20 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात और 90 हजार रुपए नकदी चोरी हुई है.

Durg Meenakshi Nagar Theft case
मीनाक्षी नगर में चोरों ने दिनदहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जांच में जुटी

मामले की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि चोरी की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

अगस्त महीने में तीसरी बड़ी वारदात

आपको बता दें कि अगस्त महीने में ही यह तीसरी बड़ी चोरी बताई जा रही है. ऐसे में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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