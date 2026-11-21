दुर्ग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत, दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा से मांगी फिरौती, पुलिस कर रही जांच
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने का मामला सामने आया है. कोमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 3:41 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी दुर्ग भिलाई से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर दवा कारोबारी शंशाक चोपड़ा से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. यह फिरौती व्हाट्सएप पर धमकी भरे वॉइस नोट्स के जरिए मांगी गई है. इसके अलावा कॉल भी किया गया. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है. दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
19 नवंबर को आया कॉल
धमकी भरा यह कॉल 19 नवंबर को आया है. पीड़ित ने बताया कि वॉइस नोट और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया. उसके बाद उसने धमकी दी. आरोपी ने फिरौती नहीं देने के एवज में परिवार के सदस्य की हत्या करने की भी बात कही है. परिवार के सदस्य को विस्फोट से उड़ाने की भी धमकी दी है.
पीड़ित परिवार ने दुर्ग पुलिस से मांगी सुरक्षा
कॉल और व्हाट्सऐप पर धमकी मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस वॉट्सऐप पर आए वॉइस मैसेज और कॉल से जुड़े नंबरों की जांच कर रही है.
पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता से कर रही इंकार
इस केस में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता से इंकार कर रही है. इस घटना के उजागर होने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. पुलिस का कहना है कि इस केस में जांच के बाद आगे कुछ कहा जा सकता है.
प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. पुलिस प्रार्थी और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग
कौन हैं शशांक चोपड़ा ?
शशांक चोपड़ा की फर्म मेडिकल उपकरण, जांच में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य से जुड़ा सामान सप्लाई करती है. उनका नाम छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण की खरीदी से जुड़े कथित घोटाले में भी सामने आया था. इस मामले में ACB और EOW ने जनवरी 2025 में केस दर्ज किया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी लेनदेन की जांच शुरू की. जांच एजेंसियों ने खरीदी में गड़बड़ी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे. इस मामले में शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार भी किया गया था. बाद में उन्हें अलग-अलग मामलों में अदालत से जमानत मिली.