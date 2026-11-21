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दुर्ग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत, दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा से मांगी फिरौती, पुलिस कर रही जांच

दुर्ग पुलिस कोतवाली थाना ( ETV BHARAT )

दुर्ग: छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी दुर्ग भिलाई से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर दवा कारोबारी शंशाक चोपड़ा से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. यह फिरौती व्हाट्सएप पर धमकी भरे वॉइस नोट्स के जरिए मांगी गई है. इसके अलावा कॉल भी किया गया. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है. दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस केस की जांच में जुट गई है.

19 नवंबर को आया कॉल धमकी भरा यह कॉल 19 नवंबर को आया है. पीड़ित ने बताया कि वॉइस नोट और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया. उसके बाद उसने धमकी दी. आरोपी ने फिरौती नहीं देने के एवज में परिवार के सदस्य की हत्या करने की भी बात कही है. परिवार के सदस्य को विस्फोट से उड़ाने की भी धमकी दी है.