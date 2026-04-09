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दुर्ग में मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग, एंबुलेंस नहीं उपलब्ध कराने का भी आरोप

एम्बुलेंस नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कॉलेज गेट पर परिजनों ने चक्काजाम किया. इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई.

Maitri Dental College Controversy
दुर्ग में मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की मौत पर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 7:33 PM IST

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दुर्ग: जिले के मैत्री डेंटल कॉलेज में कर्मचारी की मौत के बाद बवाल हो गया. परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर समय पर एंबुलेंस नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया. साथ ही 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

दुर्ग के अंजोरा स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में काम करने वाले रोमनाथ साहू की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई, जिससे इलाज में देरी हुई और उनकी मौत हो गई. वहीं, कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है.

दुर्ग में मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजनों का आरोप

रोमनाथ साहू की तबीयत दोपहर करीब 12:30–1 बजे खराब हुई. CPR देने की बात उन्हें बताई गई. साथ ही एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कार से अस्पताल ले जाया गया इसके बाद सरकारी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती, तो जान बच सकती थी.

मुआवजे को लेकर विवाद

कर्मचारी के मौत के बाद परिवार ने 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. वहीं उनके भतीजे ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन सिर्फ 50 हजार रुपये देने की बात कर रहा है. इसी को लेकर परिजन नाराज़ हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

सड़क पर प्रदर्शन और झड़प

गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कॉलेज गेट पर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई. स्थिति को संभालने के लिए आईपीएस हर्षित मैहर खुद मौके पर पहुंचे. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है.

फिलहाल परिजन मुआवजे पर अड़े हुए हैं और कॉलेज प्रबंधन के साथ बंद कमरे में बातचीत जारी है.

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