कांग्रेस नेत्री रीता सिंह और उनके परिवार पर करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का केस, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
25 एकड़ जमीन की सौदेबाजी का मामला, आरोप है कि भुगतान के बावजूद केवल 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST
दुर्ग: जिले में करोड़ों रुपए की जमीन के सौदे को लेकर कांग्रेस नेत्री रीता सिंह पर FIR दर्ज की गई है. रीता सिंह भिलाई नगर निगम की एमआईसी सदस्य हैं. कोर्ट के आदेश के बाद रीता सिंह के साथ उनके पति रमेश चंद्र सिंह और बेटे मानवचंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.
25 एकड़ जमीन की सौदेबाजी का मामला
यह कार्रवाई पाटन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय के आदेश के बाद उतई पुलिस ने की है. मामले की शिकायत रायपुर निवासी बीपी सिंह ने निजी परिवाद के माध्यम से कोर्ट में की थी. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में छांटा स्थित गिट्टी खदान और उससे लगी करीब 25 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपये में तय हुआ था. इस सौदे में एक चेन मशीन और दो हाइवा वाहन भी शामिल थे.
जमीन बेचने वाले वास्तविक मालिक नहीं
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सौदे के दौरान बताया गया कि 13 एकड़ जमीन आरोपियों के नाम है, जबकि 7 एकड़ दान की जमीन और 5 एकड़ सरकारी लीज की जमीन भी सौदे में शामिल कर दी गई. बीपी सिंह का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि जमीन बेचने का दावा करने वाले वास्तविक मालिक नहीं थे.
गलत जानकारी देकर करोड़ों का सौदा
आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी इकरारनामा और अन्य दस्तावेज तैयार किए. असली भू-स्वामियों की जगह दूसरे लोगों के हस्ताक्षर कराए और गलत जानकारी देकर करोड़ों रुपये का सौदा किया. शिकायत के अनुसार, सौदे के लिए कुल 4 करोड़ 39 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए. इनमें 2 करोड़ 90 लाख रुपये मानवचंद सिंह, 1 करोड़ रुपये रीता सिंह और शेष राशि रमेश चंद्र सिंह के खाते में जमा कराई गई.
भुगतान के बाद भी सिर्फ 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई
आरोप है कि भुगतान के बावजूद केवल 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि शेष जमीन का नामांतरण और अन्य शर्तें पूरी नहीं की गईं. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला मानते हुए उतई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही पुलिस को 15 दिनों के भीतर FIR और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है. पुलिस अब दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और जमीन के स्वामित्व से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.