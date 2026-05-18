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दुर्ग में जमीन सीमांकन विवाद: शिकायतकर्ता ने पार्षद निलेश अग्रवाल और RI विजय शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने पार्षद निलेश अग्रवाल और RI विजय शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पार्षद पर जमीन कब्जा करने और RI पर 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायतकर्ता रजत सुराणा ने राजस्व निरीक्षक (आरआई) विजय शर्मा पर आरोप लगाया है कि विवादित सीमांकन मामलों को जानबूझकर पेचीदा बनाया जाता है. इसके बाद टीम फॉर्मेशन के नाम पर बड़ी रकम मांगी जाती है. सुराणा का दावा है कि उनसे 25 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि काम उसी के पक्ष में होगा जो पैसे देगा.

दुर्ग: जिले में जमीन सीमांकन और रकबा बैठाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. शिकायतकर्ता भू-स्वामी रजत सुराणा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सीमांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

भाजपा पार्षद निलेश अग्रवाल का नाम भी आया सामने

सुराणा ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला दुर्ग नगर निगम के एमआईसी सदस्य और भाजपा पार्षद निलेश अग्रवाल के दबाव में किया जा रहा है. उनका कहना है कि उनकी जमीन में दूसरे पक्ष का खसरा जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

2005 में खरीदी थी जमीन

रजत सुराणा के अनुसार उन्होंने वर्ष 2005 में खसरा नंबर 80/3 से करीब 0.417 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी. इसी खसरे की जमीन अन्य लोगों को भी बेची गई थी. उस समय आने-जाने के लिए 30 फीट और 60 फीट चौड़ी सड़क छोड़ी गई थी, लेकिन उसका रकबा आज तक मूल खसरा नंबर 80/3 में ही दर्ज है.

सड़क की जमीन को समायोजित कराने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अब उसी सड़क और रास्ते की जमीन को उनकी भूमि खसरा नंबर 80/352 में समायोजित कराने की कोशिश की जा रही है. सुराणा का कहना है कि पहले खुद पवन अग्रवाल ने तहसीलदार के सामने इस जमीन को सड़क-रास्ता बताया था, जिसका उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में भी मौजूद है.

आपत्तियां लेने से भी किया इनकार

सुराणा ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियां लेने और रिसीविंग देने से भी मना कर दिया गया. इसके बाद उन्हें दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिए भेजने पड़े. उन्होंने यह भी दावा किया कि सीमांकन से एक रात पहले आरआई विजय शर्मा को निलेश अग्रवाल और पवन अग्रवाल के साथ देखा गया था, जिससे मिलीभगत के आरोप और बढ़ गए हैं.

मैंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया है और अब न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिना किसी के दबाव के- रजत सुराणा, शिकायतकर्ता

निलेश अग्रवाल ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं निलेश अग्रवाल ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये सभी आरोप गलत हैं. उनका कहना है कि खसरा नंबर 80/3 उनकी पैतृक जमीन है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसे स्वीकार किया जाएगा.