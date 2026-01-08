ETV Bharat / state

दुर्ग के उतई नगर पंचायत में पीलिया फैला, दूषित पानी बना वजह

स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा: मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच में जिन हैंडपंपों और बोरिंग से दूषित पानी मिल रहा था, उन्हें एहतियातन बंद कर दिया गया. साथ ही पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने से पीलिया फैला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नालियों के गंदे पानी से दूषित हुए हैंडपंप: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नालियों में भरे गंदे पानी के कारण घरों और सार्वजनिक हैंडपंपों से बदबूदार पानी आने लगा था. शुरुआत में लोगों को लगा कि यह समस्या सिर्फ उनके घर तक सीमित है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगे.

दुर्ग: जिले के नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने से पीलिया फैलने का मामला सामने आया है. पिछले करीब एक महीने से क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिल रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

उतई नगर पंचायत के वार्ड 14-15 में करीब एक महीने से पीलिया फैल रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक 5 से 6 मरीज, कुछ अस्पताल में भर्ती: अब तक वार्ड में 5 से 6 पीलिया के मरीज सामने आए हैं. इनमें से कुछ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के दौरान और मरीज मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

क्षेत्र में कुछ घरों में एक ही परिवार के 10 से 12 सदस्य रहते हैं, जिनमें से 3 लोग पीलिया से पीड़ित पाए गए. पहले वार्ड नंबर 14 में 12 मरीज मिलने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद तत्काल बोरिंग बंद कर दी गई.- नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र नायक

क्लोरीन टैबलेट बांटी गई, उबला पानी पीने की सलाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्प्रे और सफाई अभियान तेज: पूरे क्षेत्र में नगर पंचायत और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्प्रे कराया गया है. नालियों की सफाई का काम भी तेजी से किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित घरों का निरीक्षण किया है. फिलहाल दो नए घरों में लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य है. पानी का सैंपल लिया गया है, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे. - दुर्ग बीएमओ डॉ. देवेंद्र बेलचंदन

नालियों के गंदे पानी से दूषित हुए हैंडपंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्लोरीन टैबलेट बांटी गई, उबला पानी पीने की सलाह: स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया है. लोगों को केवल उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी गई है. मितानिनें लगातार लोगों को साफ-सफाई और खान-पान में सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रही हैं.

अधिकारी स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित घरों का निरीक्षण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थिति नियंत्रण में, निगरानी जारी: स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन घरों में हैंडपंप या बोर का पानी उपयोग हो रहा है, वहां से पानी के सैंपल लिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी लगातार जारी है.