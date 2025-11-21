ETV Bharat / state

जामुल फायरिंग केस, झारखंड से 2 शूटर गिरफ्तार, 9 आरोपी अब तक जेल भेजे गए

जामुल फायरिंग केस, झारखंड से 2 शूटर गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

14 नवंबर को हुआ था हमला: यह घटना 14 नवंबर 2025 की शाम कैलाश नगर में हुई थी, जो जामुल थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. शूटरों ने विकास प्रजापति को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया था.

जामुल फायरिंग केस, झारखंड से 2 शूटर गिरफ्तार, 9 आरोपी अब तक जेल भेजे गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथियार और बाइक बरामद: गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, एक पिस्टल और 7.65 एमएम कारतूस बरामद किए हैं. दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है.

दुर्ग: जिले के जामुल थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल दो पेशेवर शूटरों को झारखंड से गिरफ्तार किया है.

मुख्य आरोपी ने लिया बदले का ठेका: सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के अनुसार, मुख्य आरोपी करण साव ने अपने चचेरे भाई शिवम की हत्या का बदला लेने के लिए झारखंड से भाड़े के शूटर बुलाए थे. शूटर करण साव के गोदाम में कई दिनों तक छिपकर रहे थे.

विकास प्रजापति फायरिंग मामले में दो पेशेवर शूटर को भी पकड़ लिया गया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजेश ने जोड़ा पूरा नेटवर्क: आरोपी करण साव का ममेरा भाई राजेश इस पूरे नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा था. करण ने शूटरों को हथियार और गोलियों के लिए 55 हजार रुपये भी दिए. वहीं राजेश ने बबलू और उसके साथियों को फायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी.

वारदात के बाद रायपुर भागे आरोपी: फायरिंग के बाद आरोपी बाइक से रायपुर की ओर भागे थे. भिलाई-3 बाजार में बाइक छोड़कर वे ऑटो से रायपुर निकल गए.

अब तक 9 आरोपी जेल भेजे जा चुके: पुलिस ने शूटरों की निशानदेही पर हथियार और बाइक जब्त कर ली है. दोनों शूटरों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं.