दुर्ग में होली से पहले शराब बिक्री का रिकॉर्ड, एक दिन में 15 करोड़ की बिक गई शराब

दुर्ग में होली से पहले शराब बिक्री का रिकॉर्ड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आबकारी विभाग के अनुसार, आम दिनों में दुर्ग जिले में शराब की बिक्री औसतन 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच रहती है. लेकिन होली के त्योहार के कारण लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, इसलिए बिक्री सीधे 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई.

दुर्ग: होली से ठीक पहले, 3 मार्च को दुर्ग जिले ने शराब बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया. शराब दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिली. इस दिन सिर्फ एक दिन में करीब 15 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई.

दुकानों में स्टॉक की कमी

दुर्ग जिले में कुल 63 शराब दुकानें हैं, जिनमें अंग्रेजी और देसी दोनों प्रकार की शराब की दुकानें शामिल हैं. त्योहार के कारण शराब की मांग इतनी बढ़ गई कि कई दुकानों में स्टॉक ही जल्दी खत्म हो गया.

होली पर शराब दुकानें बंद

इससे पहले नई पॉलिसी के मुताबिक 3 दिनों को ड्राई-डे से हटाया गया था जिसमें होली का दिन भी शामिल था. हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ और राज्य सरकार ने होली के दिन शराब दुकानों को खोलने का आदेश वापस ले लिया. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि अगर दुकानें खुलतीं, तो बिक्री का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था.

होली के त्योहार पर दुर्ग जिले में शराब की मांग काफी बढ़ जाती है. लोग त्योहार का जश्न मनाने के लिए पहले से ही बड़ी मात्रा में शराब खरीद लेते हैं. इसके चलते ना चाहने वाला रिकॉर्ड भी दुर्ग ने अपने नाम कर दिया.