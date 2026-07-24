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सरकार के आश्वासन पर अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म, 5 सितंबर तक मांगें नहीं मानीं तो फिर होगा आंदोलन

दुर्ग: पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने आखिरकार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है. सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है. हालांकि अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे एक बार फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.

दुर्ग में प्रेसवार्ता कर अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की. शिक्षकों ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2016 से मिल रहा मानदेय आज की महंगाई के दौर में उनके लिए बेहद कम है. उनका कहना है कि कई शिक्षक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचे हैं.

सरकार से मिला ये आश्वासन

हड़ताल प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव ने कहा कि सरकार की ओर से वेतन वृद्धि, 13 सीएल, 12 महीने का मानदेय और भविष्य में नियमितीकरण को लेकर संकेत मिलें हैं. इसके बाद वे फिलहाल आंदोलन स्थगित कर रहे हैं. अतिथि शिक्षकों का दावा है कि उनके प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है.

हमें मंत्री और सचिव ने आश्वासन दिया कि सामान काम- सामान वेतन और 12 महीने का वेतन जैसी मांगों को कैबिनेट में बैठकर पूरा कराने की भरपूर कोशिश करेंगे. साथ ही कहा कि हमें सहयोग करें और हड़ताल छोड़ें इसके बाद हम फिलहाल इसे स्थगित कर रहे- धर्मेंद्र वैष्णव, अतिथि शिक्षक हड़ताल प्रभारी

दुर्ग में 22 दिन से अतिथि शिक्षक कर रहे थे हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर्फ 10 महीने का मिलता है वेतन

नियमित शिक्षकों को करीब एक लाख रुपये और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों को 38 हजार रुपये तक मिलते हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को महज 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश, सामान्य छुट्टियां और पूरे 12 महीने के वेतन की मांग भी उठाई. उनका आरोप है कि 12 महीने काम लेने के बावजूद उन्हें केवल साढ़े दस महीने का मानदेय दिया जाता है.

पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी

धर्मेंद्र वैष्णव ने कहा कि जब हमारी बात प्रशासन स्तर पर हो रही थी तो पुलिस को दंड़ात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थे. कथित बदसलूकी को लेकर भी शिक्षकों ने नाराजगी जताई है. उन्होंने ने साफ कर दिया है कि 5 सितंबर तक अगर उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ, तो यह आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देगा.