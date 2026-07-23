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दुर्ग में 22 दिनों से अतिथि शिक्षकों का आंदोलन, बारिश और पुलिस सख्ती के बीच भी मांगों पर अड़े

अतिथि शिक्षक बोले- 20 हजार वेतन वो भी 10 महीने, कैसे होगा गुजारा, संविलियन और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसी कई मांग

Durg Guest Teachers Protest
दुर्ग में 22 दिनों से अतिथि शिक्षकों का आंदोलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 3:03 PM IST

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दुर्ग: पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच धरने पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई की. हिंदी भवन के सामने चल रहे धरना स्थल से टेंट हटाकर जब्त कर लिया गया, साथ ही गुरुवार सुबह धरने पर पहुंचे करीब 50 अतिथि शिक्षकों को पुलिस बसों में बैठाकर वहां से ले गई. धरना स्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके बावजूद अतिथि शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा.

संविलियन और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसी कई मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संविलियन समेत कई मांग

दुर्ग के हिंदी भवन के सामने बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अतिथि शिक्षक पिछले 22 दिनों से संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान कार्य के बदले समान वेतन और मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. बुधवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में जवानों के साथ धरना स्थल पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें शाम तक धरना समाप्त करने की चेतावनी दी गई थी. चेतावनी के बावजूद शिक्षक डटे रहे, जिसके बाद देर रात पुलिस ने टेंट उखाड़कर जब्त कर लिया और धरना स्थल खाली करा दिया.

Durg Guest Teachers Protest
बारिश और पुलिस सख्ती के बीच भी मांगों पर अड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह फिर पहुंचे शिक्षक

गुरुवार सुबह जब शिक्षक दोबारा धरना देने पहुंचे तो पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया. किसी भी नए प्रदर्शनकारी को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात रहा.

Durg Guest Teachers Protest
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया

अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार के साथ अब तक केवल चर्चा हुई है, लेकिन उनकी किसी भी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया. शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक दूर-दराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उनका आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं.

हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे लेकिन मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे उल्टा हमारे पदाधिकारियों को जेल में डाल रहे- प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक

हम लोग सिर्फ 20 हजार में काम कर रहे, वो भी सिर्फ 10 महीने का वेतन देते हैं, गर्मी छुट्टी का वेतन नहीं मिलता.- भुवनेश्वरी साहू, अतिथि शिक्षक

ये धरना स्थल नहीं है मेन रोड है, यहां हल्ला करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, प्रिंसिपल ने भी हमसे पत्राचार किया है इसलिए इन्हें समझाया गया कि यहां से हट जाइए- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

Durg Guest Teachers Protest
अतिथि शिक्षक बोले- 20 हजार वेतन वो भी 10 महीने, कैसे होगा गुजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित निवास का लगभग 24 घंटे तक घेराव भी किया था. मंत्री से चर्चा के आश्वासन के बाद वे वापस धरना स्थल लौटे थे, लेकिन मांगों पर कोई फैसला नहीं होने से आंदोलन जारी रहा. अब पुलिस कार्रवाई के बाद भी शिक्षकों का कहना है कि टेंट हटाने या उन्हें हटाने से आंदोलन नहीं रुकेगा. जब तक सरकार लिखित और ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. फिलहाल सरकार और अतिथि शिक्षक संघ के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन सकी है.

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