दुर्ग में नाबालिग के साथ 6 वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी

दुर्ग जिले में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. डर और दबाव के चलते पीड़िता सालों तक चुप रही.

Gangrape Case With Minor
दुर्ग में नाबालिग के साथ 6 वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 6:52 PM IST

दुर्ग: ज़िले से नाबालिग के साथ वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने हिम्मत कर मां को आपबीती बताई, जिसके बाद भिलाई महिला थाने में शिकायत दर्ज हुई. पीड़िता सालों तक डर और दबाव में चुप रही, लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी आपबीती बताई, तब जाकर इस अमानवीय अपराध का खुलासा हो सका.

दुर्ग जिले में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2018 से 2025 तक घिनौनी वारदात

एएसपी मणिशंकर चंद्र ने बताया कि पीड़िता ने काफी समय बाद अपनी मां को बताया कि उसके साथ लगातार गलत होता रहा है. मां ने बिना देर किए 30 जनवरी को भिलाई के महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 तक कुल 6 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ बार‑बार दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद आरोपियों ने यह कृत्य जारी रखा. लंबे समय तक यह सिलसिला चलने से पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी.

2 आरोपियों की गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी 4 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के करीबी पर भी शक

मामले में यह भी चर्चा है कि आरोपियों में से एक शहर के बड़े नेता का करीबी बताया जा रहा है. हालांकि इस संबंध में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई नाम सामने नहीं रखा है. उन्होंने ने कहा कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

