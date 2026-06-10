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अमलेश्वर में महिला से अभद्रता का आरोप, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 3 भेजे गए जेल, दूसरे पक्ष पर भी FIR

महिला की शिकायत पर अमलेश्वर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की. अमलेश्वर थाना परिसर में मारपीट पर दूसरे पक्ष पर भी FIR की गई है.

DURG CRIME
दुर्ग मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 7:48 AM IST

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दुर्ग: जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में महिला के साथ कथित अभद्रता, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, इसी विवाद से जुड़े दूसरे पक्ष के खिलाफ भी थाना परिसर में मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

महिला ने शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने की कार्रवाई

दुर्ग पुलिस के मुताबिक, अमलेश्वरडीह निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 7 जून की रात करीब 11 बजे कार से पहुंचे कुछ लोगों ने उसके घर के बाहर हंगामा करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. महिला का आरोप है कि जब उसने बाहर आकर विरोध किया तो दीपक वर्मा, जय साहू और मोरध्वज साहू उर्फ मोनू ने उसके पति के बारे में पूछते हुए अभद्र टिप्पणियां कीं और अशोभनीय व्यवहार किया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने घर में घुसने का प्रयास किया और उसके पति उमेश साहू के बाहर आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

घटना के बाद महिला की शिकायत पर अमलेश्वर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

मामले में वैधानिक कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है- मणिशंकर चंद्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका है आरोपी

मामले के मुख्य आरोपी मोरध्वज साहू क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. वे वर्ष 2019 में पाटन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे. वर्ष 2022 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में अमलेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था. इसी विवाद के दौरान थाना परिसर में भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

शिकायत में आरोप लगाया कि जमानत संबंधी कार्य से थाने पहुंचने के दौरान उमेश साहू, अनिता साहू और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद दूसरे पक्ष के खिलाफ भी बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है.

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