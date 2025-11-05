ETV Bharat / state

धोखाधड़ी से किसान रहें सावधान, सब्सिडी लोन के नाम पर ठगी, गिरफ्त में आरोपी

166 किसानों से ठगी के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

DURG FARMERS CHEATED
दुर्ग पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में सब्सिडी लोन के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. 166 किसान ठगी के शिकार हुए हैं. किसानों ने सितंबर 2024 में ही पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी. अब आईजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है.

किसानों को सब्सिडी दिलाने का झांसा: दरअसल एक निजी बैंक कर्मचारी विकास सोनी और बैंक एजेंट मधु पटेल ने मिलकर पशुपालन/डेयरी योजना के तहत 40 फीसदी सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया और किसानों को लोन दिला दिया. दोनों आरोपियों ने किसानों से लोन दिलाने के नाम पर 10 फीसदी कमीशन वसूला और बीमा शुल्क के नाम पर उनके खातों से 50 हजार रुपए काट लिए. सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर तीन तीन ब्लैंक चेक भी ले लिए गए.

दुर्ग में किसानों से घोखाधड़ी पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों का पुलिस पर भी आरोप: किसानों का आरोप है कि जब वे धोखाधड़ी की शिकायत लेकर धमधा थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने के बदले 52 हजार रुपए की मांग की और रकम लेने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया. थक हारकर पीड़ित किसान आईजी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद आईजी के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज की गई.

किसानों से ठगी के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार: एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों विकास सोनी और मधु पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. थाना प्रभारी द्वारा किसानों से पैसे लेने के आरोप की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी.

अबूझमाड़ में माओवादियों के सेफ जोन कोंगे में सुरक्षा की नई चौकी, बीजापुर के डोडीतुमनार में पुलिस कैंप
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान
नीम की दातुन का छिल्का फेंकने पर महिला ने की पड़ोसी की हत्या

TAGGED:

KISANO SE DHOKHADHDI
दुर्ग किसानों से धोखाधड़ी
DURG NEWS TODAY
DURG POLICE
DURG FARMERS CHEATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.