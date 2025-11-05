धोखाधड़ी से किसान रहें सावधान, सब्सिडी लोन के नाम पर ठगी, गिरफ्त में आरोपी
166 किसानों से ठगी के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : November 5, 2025
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में सब्सिडी लोन के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. 166 किसान ठगी के शिकार हुए हैं. किसानों ने सितंबर 2024 में ही पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी. अब आईजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है.
किसानों को सब्सिडी दिलाने का झांसा: दरअसल एक निजी बैंक कर्मचारी विकास सोनी और बैंक एजेंट मधु पटेल ने मिलकर पशुपालन/डेयरी योजना के तहत 40 फीसदी सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया और किसानों को लोन दिला दिया. दोनों आरोपियों ने किसानों से लोन दिलाने के नाम पर 10 फीसदी कमीशन वसूला और बीमा शुल्क के नाम पर उनके खातों से 50 हजार रुपए काट लिए. सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर तीन तीन ब्लैंक चेक भी ले लिए गए.
किसानों का पुलिस पर भी आरोप: किसानों का आरोप है कि जब वे धोखाधड़ी की शिकायत लेकर धमधा थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने के बदले 52 हजार रुपए की मांग की और रकम लेने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया. थक हारकर पीड़ित किसान आईजी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद आईजी के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज की गई.
किसानों से ठगी के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार: एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों विकास सोनी और मधु पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. थाना प्रभारी द्वारा किसानों से पैसे लेने के आरोप की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी.