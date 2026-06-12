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मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दुर्ग में किसान कार्यशाला, सांसद विजय बघेल ने की जैविक प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दुर्ग में किसान कार्यशाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और दुर्ग संभाग के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे. कार्यक्रम में किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारियों, प्रगतिशील किसानों और गणमान्य नागरिकों की भी सहभागिता रही.

दुर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी कई आयोजन कर रही है. दुर्ग जिले में भी इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कामधेनु विश्वविद्यालय परिसर में किसान कार्यशाला एवं सम्मेलन का आयोजन किया.

सांसद विजय बघेल ने की जैविक प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैविक खेती पर फोकस

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना था. सम्मेलन के दौरान कृषि विशेषज्ञों और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के महत्व और उसके व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी.

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है ये सभी को पता है. इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. ऐसे में प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता बन गई है.- विजय बघेल, सांसद

गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रहीं

सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से जैविक खेती को अपनाने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के कारण भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए. उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे खेती की लागत कम करने, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और समाज को रसायनमुक्त एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दें.

कार्यक्रम में किसानों ने भी प्राकृतिक खेती को लेकर अपने अनुभव साझा किए और इसे भविष्य की कृषि के लिए महत्वपूर्ण बताया.