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जमीन में सोने के बिस्किट और सिक्के से भरा हांडा मिला कहकर ठगी, नकली सोना बेचकर होते थे फरार, दुर्ग पुलिस का एक्शन

नकली सोने को असली सोना बताकर बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, एक आरोपी पहले भी कोरबा में ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है.

Durg Fake Gold Scam
जमीन में सोने के बिस्किट और सिक्के से भरा हांडा मिला कहकर ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: जिले के उतई थाना क्षेत्र में नकली सोने को असली बताकर बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से नकली सोना, कुछ असली सोना, एक कार और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है.

नकली सोना बेचकर होते थे फरार, दुर्ग पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे हुई ठगी

शिकायतकर्ता जितेंद्र साहू ने पुलिस को बताया कि 2 जून को उसके परिचित दिनेश टंडन ने उसे गाड़ाडीह होटल के पास बुलाया. वहां दिनेश और उसके साथियों ने दावा किया कि उनके पास बड़ी मात्रा में सोना है, जिसे वे कम कीमत पर बेच रहे हैं. उनकी बातों में आकर जितेंद्र ने सोने जैसी दिखने वाली धातु की एक सिल्ली 10 हजार रुपये में खरीद ली. बाद में जांच कराने पर पता चला कि वह नकली थी. इसके बाद उसने उतई थाने में शिकायत दर्ज कराई.

'जमीन में गड़ा खजाना मिला'

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को बताते थे कि उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक हांडा मिला है, जिसमें सोने के बिस्किट और सिक्के थे. इसी कहानी के जरिए वे लोगों का भरोसा जीतते थे और सोने जैसी दिखने वाली धातु को असली सोना बताकर कम दाम में बेच देते थे. पैसे लेने के बाद आरोपी फरार हो जाते थे.

पूछताछ में खुला पूरा राज

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश टंडन को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को ठगने की बात स्वीकार कर ली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

Durg Fake Gold Scam
नकली सोने को असली सोना बताकर बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तार आरोपी कौन हैं?

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें दिनेश टंडन (गाड़ाडीह), पन्नालाल कुर्रे (कोरबा), गणेश राम गंधर्व (कबीरधाम), रामस्वरूप रौतेल (डिंडोरी, मध्यप्रदेश), भानुप्रताप डहरिया (पाटन) शामिल हैं.

आरोपी पन्नालाल कुर्रे पहले भी कोरबा जिले में दो ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है. सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है.- दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा

पुलिस ने क्या बरामद किया?

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो से अधिक नकली सोने की सिल्ली और सिक्के, कुछ असली सोना, कार और मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सस्ते दाम में सोना या अन्य कीमती सामान बेचने के झांसे में न आएं. किसी भी संदिग्ध प्रस्ताव की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

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