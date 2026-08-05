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हत्या का फरार आरोपी 2 साल बाद गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने नागपुर से पकड़ा, मृतका की नातिन का था बॉयफ्रेंड

दुर्ग: 2 साल पहले बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ने में सफलता पाई है. पुलिस ने इस मामले में पूर्व में दो सगी बहनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है. मामला उतई थाना क्षेत्र का है.

पूछताछ में दोनों सगी बहनों हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था. पूछताछ में दीपजोत कौर ने पुलिस को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड सुमित हीरानंद लालवानी भी हत्या में शामिल है जो घटना के बाद से फरार था. आरोपी पुलिस को 2 साल से चकमा देता रहा.

नागपुर से गिरफ्तारी

आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने और शहर बदलता रहा. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं. आखिरकार तकनीकी इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के नागपुर में मिली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को नागपुर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

मृतिका की नातिन ही निकली थीं कातिल

पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्याकांड में शामिल तीसरा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि वर्ष 2024 में एक बुजुर्ग महिला की घर में सड़ी गली लाश मिली थी. शव का पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मृतिका महिला की दो नातिन को पहले गिरफ्तार जेल भेज चुकी है. इस मामले में शामिल तीसरा आरोपी पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था जिसे अब गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.