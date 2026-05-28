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दुर्ग में बुजुर्ग का सड़ा गला शव बरामद, बदबू आने पर खुला मौत का राज

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग का सड़ा गला शव प्राप्त हुआ है. पूरी घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है. यहां के कातुलबोर्ड इलाके के सूने मकान में बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था. शख्स की पहचान टेटकू राम बांधे के रूप में हुई है. उसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई जा रही है. शव की हालत इतनी खराब थी कि आसपास के लोगों को बदबू आने के बाद घटना की जानकारी हुई. पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक मृतक टेटकू राम बांधे कातुलबोर्ड स्थित अपने घर में अकेले रहता था. बताया जा रहा है कि वह शराब पीने का आदी था. उसकी तीन से चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जिसके बाद से वह घर में अकेला ही रह रहा था.पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से घर का दरवाजा बंद था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी. शक होने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में बुजुर्ग की लाश (ETV BHARAT)

पुलिस ने शव कब्जे में लिया

सूचना मिलते ही मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया. अंदर का दृश्य देखकर पुलिस और आसपास के लोग भी सन्न रह गए. मृतक का शव घर के अंदर सोफे पर बैठी हुई हालत में मिला, जो काफी हद तक सड़-गल चुका था. प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि अधेड़ की मौत करीब तीन से चार दिन पहले हुई होगी.

पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. वहीं मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.