बुजुर्ग ने किया कुल्हाड़ी से बच्चे पर जानलेवा वार, दुर्ग के उतई थाना इलाके में हुई जानलेवा वारदात

बच्चे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है. बुजुर्ग को पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है.

बुजुर्ग ने किया कुल्हाड़ी से बच्चे पर जानलेवा वार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 8:23 PM IST

दुर्ग: जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातरई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. स्थानीय लोगों और पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय बुजुर्ग, परदेशी देवांगन ने पड़ोस में रहने वाले महज ढाई साल के मासूम बच्चे पर कुल्हाड़ी (टंगिया) से जानलेवा हमला कर दिया

पड़ोसियों के मुताबिक, मासूम बच्चा बुजुर्ग के घर में खेल रहा था. इसी बात से आक्रोशित होकर आरोपी ने बच्चे को वहां से जाने को कहा. जब बच्चा नहीं हटा, तो सनकी बुजुर्ग ने आव देखा न ताव और पास रखी कुल्हाड़ी से बच्चे के सिर पर वार कर दिया. कुल्हाड़ी के हमले से मासूम लहूलुहान हो गया. बच्चे को गंभीर हालत में तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है.

मासूम बच्चे पर किया कुल्हाड़ी से हमला

उतई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है, वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी के चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिखा. इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे जोरातरई गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है.

बच्चे की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. लोगों का कहना है कि बच्चा काफी छोटा वो खेल रहा था, अगर बुजुर्ग को इस बात से नाराजगी थी तो वो बच्चे के परिजनों को बुलाकर उन्हे अपने घर ले जाने को कह सकता था. मासूम बच्चे के परिजन भी बुजुर्ग की इस हरकत से दुखी हैं. परिजन भी चाहते हैं कि बुजुर्ग को कानून सम्मत सजा मिले.

