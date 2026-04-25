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महिला ने किया डबल मर्डर, दुर्ग में पुलिस आरक्षक की पत्नी और 9 साल के बेटे को चाकू से गोदा

दुर्ग में पुलिस आरक्षक की पत्नी और 9 साल के बेटे को चाकू से गोदा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग में महिला ने किया डबल मर्डर, आरक्षक के परिवार पर चाकू से हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: ज़िले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. दुर्ग के एसटीएफ कॉलोनी में डबल मर्डर की वारदात हुई. वो भी आरक्षक की पत्नी और 9 साल के बेटे की हत्या एक महिला ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की.

बताया जा रहा है कि आरक्षक ललितेश यादव के घर पर शनिवार सुबह करीब 8 बजे एक महिला घुसी और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 वर्षीय बेटे आदित्य यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल हो गई है.

दुर्ग में STF कॉलोनी में डबल मर्डर की वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक बच्ची ने बाथरूम में छिपकर बचाई जान

तानिया यादव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना के दौरान एक और बचीचे नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई. घटना के बाद पूरे कॉलोनी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई.

दुर्ग में पुलिस आरक्षक के परिवार पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरक्षक और महिला का कनेक्शन क्या था?

बताया जा रहा है कि महिला एक दिन पहले भी आरक्षक के घर पहुंची थी, जहां उसे समझाकर वापस भेज दिया गया था. लेकिन आपसी विवाद और रंजिश इतनी बढ़ गई कि उसने आज इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला और आरक्षक के बीच कथित अवैध संबंध थे. हालांकि अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

आरक्षक के घर घुसकर महिला ने पत्नी-बेटे की हत्या की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आऱोपी महिला गिरफ्तार

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला सरोजनी भारद्वाज को गिरफ्तार भी कर लिया है. साथ ही स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे. वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी महिला ने घर में घुसकर महिला और बच्चों पर हमला किया, जिसमें दो की मौत हो गई और एक बच्ची का इलाज जारी है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.