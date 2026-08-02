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दुर्ग में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी का किया मर्डर, घर में रखे हंसिया से किए कई वार

दुर्ग में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी का किया मर्डर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ जानलेवा, गुस्साए पति ने ली पत्नी की जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. वहीं आरोपी पति को भी हिरासत लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है.

क्या है मामला?

कुम्हारी थाने के वार्ड 4 महामाया पारा में रविवार सुबह पति और पत्नी के बीच घरेलू वाद विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा गया कि पति घनश्याम यादव ने अपनी पत्नी दुर्गा यादव पर घर में रखे हंसिया से हमला कर दिया. गले और शरीर के कई हिस्सों पर वार से दुर्गा गंभीर रूप से घायल हो गई.

कुम्हारी थाना इलाके के महामाया पारा में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ जानलेवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

गंभीर रूप से घायल महिला को शासकीय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर कुम्हारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच जुट गई है.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और जांच की जा रही है- छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा

इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. आगे की पूछताछ की जा रही है.