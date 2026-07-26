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इलाज के बहाने युवक से गंदी हरकत, दुर्ग पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार

दुर्ग में इलाज के बहाने नाबालिग से अश्लील हरकत पर डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है.

Durg Bhilai Police
दुर्ग भिलाई पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 5:17 PM IST

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दुर्ग: जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ और गंदी हरकत का मामला सामने आया है. पूरी घटना पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र की है. उसके बाद दुर्ग पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

एक्शन में दुर्ग पुलिस

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग युवक इलाज कराने के लिए आरोपी डॉक्टर के पास पहुंचा था. आरोप है कि चेकअप के बहाने डॉक्टर उसे एक अलग कमरे में ले गया. इसी दौरान डॉक्टर ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से छेड़छाड़ की और उसके निजी अंगों को भी छुआ.

दुर्ग पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद नाबालिग युवक बुरी तरह सहम गया उसने पहले अपने दोस्तों को घटना की जानकारी दी और इसके बाद अपने परिजनों को पूरी बात बताई. बेटे की आपबीती सुनने के बाद परिजन तत्काल पद्मनाभपुर थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. नाबालिग की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सुधीर कुमार हिसीकर को गिरफ्तार कर लिया- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, दुर्ग भिलाई

आरोपी डॉक्टर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर पूर्व में भी अवैध गर्भपात के एक मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

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DURG DOCTOR ARRESTED

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