ETV Bharat / state

दुर्ग जिला अस्पताल के स्टाफ पर आरोप, प्रसव के दौरान लापरवाही से टूटा नवजात का हाथ, वेंटिलेटर सपोर्ट पर जिंदगी

दुर्ग जिला अस्पताल के स्टाफ पर आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्राम अंडा निवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रसव के दौरान लापरवाही के कारण उनके नवजात की दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई. बच्चे को इलाज के लिए गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जहां उसकी स्थिति ब्रेन डेड जैसी बनी हुई है.नवजात पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर है.सोमवार को इस पूरे मामले में जिला अस्पताल में परिजनों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं.

कब हुआ था बच्चा ?