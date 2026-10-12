दुर्ग जिला अस्पताल के स्टाफ पर आरोप, प्रसव के दौरान लापरवाही से टूटा नवजात का हाथ, वेंटिलेटर सपोर्ट पर जिंदगी
दुर्ग जिला अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है.डिलिवरी के समय नवजात का हाथ टूटने से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 5:36 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्राम अंडा निवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रसव के दौरान लापरवाही के कारण उनके नवजात की दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई. बच्चे को इलाज के लिए गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जहां उसकी स्थिति ब्रेन डेड जैसी बनी हुई है.नवजात पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर है.सोमवार को इस पूरे मामले में जिला अस्पताल में परिजनों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं.
कब हुआ था बच्चा ?
मामला 2 अक्टूबर की सुबह का है. परिजन के अनुसार डालेश्वर कुमार तारक की पत्नी को दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए 1 अक्टूबर की रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 2 अक्टूबर तड़के सामान्य प्रसव के दौरान कथित तौर पर लापरवाही हुई. पीड़ित भुनेश्वरी ने कहा कि प्रसव के दौरान बच्चा काफी देर तक फंसा रहा, जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगीं.
बाद में वेंटिलेटर सुविधायुक्त बेड उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इसके बाद हम उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है- भुनेश्वरी, पीड़ित
मामले की जांच के लिए बनीं जांच टीम
परिवार ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल और कलेक्टर अभिजीत सिंह से शिकायत कर मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में जिला अस्पताल में परिजनों के बयान दर्ज कराए गए हैं.
शिकायत मिलते ही दो सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है.डॉ. मल्होत्रा और डॉ. उज्ज्वल मामले की जांच कर रहे हैं और शाम तक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी- डॉ. आशीष मिंज,सिविल सर्जन,जिला अस्पताल
सिविल सर्जन की माने तो एक्स-रे में बच्चे के दाहिने हाथ की हड्डी टूटी दिखाई दे रही है. साथ ही उन्होंने अस्पताल में स्टाफ की कमी और मरीजों के अधिक दबाव की बात कही. हालांकि, लापरवाही किस स्तर पर हुई, यह जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा.
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