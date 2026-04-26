दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद, 24 घंटे के अंदर 2 युवकों की हत्या, कहीं टंगिए से वार तो कहीं पत्थर से कुचला सिर
दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना इलाके और खुर्सीपार थाना इलाके में हत्या की वारदात हुई है. इससे लोगों में डर का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 10:45 AM IST
दुर्ग: जिले में एक ही दिन के भीतर दो अलग-अलग जगहों पर दो हत्या की वारदात हुई है. कहीं पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया तो कहीं बेरहमी से पत्थरों से कुचल कर हत्या की गई. महज 24 घंटे के अंदर दो युवकों की बेरहमी से हत्या करने से लोगों में डर का माहौल बन गया है. वहीं दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.
पहली घटना: खुर्सीपार में पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम
पहली वारदात खुर्सीपार थाना क्षेत्र में सामने आई. यहां पुरानी रंजिश के चलते विक्रम सोना नाम के युवक की हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने उस पर टंगिये (धारदार हथियार) से ताबड़तोड़ हमला किया. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.
दूसरी घटना: करहीडीह में युवक का सिर कुचलकर हत्या
दूसरी घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र के ग्राम करहीडीह में हुई. यहां सांस्कृतिक भवन के पास नारायण निषाद का शव लहूलुहान हालत में मिला. हत्या की क्रूरता देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हमलावरों ने युवक का सिर पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया था. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और अन्य कारण शामिल हैं.
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
एक ही दिन में दो हत्याओं ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार बढ़ते अपराधों से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों पर लगाम लगाने की है.
दुर्ग जिले में हुई इन दो हत्याओं से साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. हालांकि पुलिस जांच आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है. लेकिन लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना भी जरूरी है.