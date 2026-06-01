दुर्ग जनपद CEO रुपेश पाण्डेय निलंबित, बताया खुद के खिलाफ साजिश, बीजेपी नेता से हुआ था विवाद
जनसमस्या निवारण शिविर में हुए विवाद के बाद दुर्ग जनपद सीईओ रूपेश पाण्डेय का निलंबन हुआ है.जिसे रुपेश कुमार ने साजिश बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 7:02 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हुए विवाद ने अब प्रशासनिक और राजनीतिक रूप ले लिया है. जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय को आम नागरिकों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हुआ था विवाद
दरअसल शुक्रवार को कार्रवाई ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान बीजेपी नेता पुराण देशमुख और सीईओ रूपेश कुमार पांडेय के बीच हुई तीखी बहस के वायरल वीडियो के बाद की गई. जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया अधिकारी का व्यवहार अनुचित पाया गया, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संभाग आयुक्त कार्यालय ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया. साथ ही जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार महेंद्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया है.
सीईओ ने निलंबन को बताया गलत
हालांकि निलंबन के बाद रूपेश कुमार पाण्डेय ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विवादित व्यक्ति पुराण देशमुख बीजेपी के पदाधिकारी हैं और उनकी पत्नी के खिलाफ 2.40 लाख रुपये की सरकारी राशि वसूली का मामला लंबित है. वहीं स्वयं पुराण देशमुख पर भी 75 हजार रुपए की बकाया राशि का मामला है.
इन मामलों को समाप्त कराने के लिए मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो केवल 7 सेकंड का है, जबकि वास्तविक वीडियो 55 सेकंड का है, जिसमें पहले उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. इस निलंबन आदेश के खिलाफ मुख्य सचिव और आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में अपील करेंगे-रुपेश कुमार पाण्डेय, निलंबित सीईओ
वहीं बीजेपी महामंत्री पुराण देशमुख ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों को दबाने का प्रयास किया गया. उनका कहना है कि सामुदायिक भवन निर्माण से जुड़े मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला और सुशासन तिहार में शिकायत करने पर सीईओ ने उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की.अब यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है.
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