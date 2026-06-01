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दुर्ग जनपद CEO रुपेश पाण्डेय निलंबित, बताया खुद के खिलाफ साजिश, बीजेपी नेता से हुआ था विवाद

दुर्ग : दुर्ग जिले में जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हुए विवाद ने अब प्रशासनिक और राजनीतिक रूप ले लिया है. जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय को आम नागरिकों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हुआ था विवाद

दरअसल शुक्रवार को कार्रवाई ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान बीजेपी नेता पुराण देशमुख और सीईओ रूपेश कुमार पांडेय के बीच हुई तीखी बहस के वायरल वीडियो के बाद की गई. जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया अधिकारी का व्यवहार अनुचित पाया गया, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संभाग आयुक्त कार्यालय ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया. साथ ही जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार महेंद्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया है.