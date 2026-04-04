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दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव, 17 पदों के लिए 64 उम्मीदवार मैदान में, मतदान संपन्न, नतीजों का इंतजार

दुर्ग: अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर वकीलों के बीच उत्साह का माहौल रहा. अधिवक्ता संघ में पंजीकृत कुल 3200 अधिवक्ताओं में से 1701 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चली. शुरुआत में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन कुछ ही घंटों में अधिवक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और सभी बूथों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली.



दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव

दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए कुल 7 बूथ बनाए गए थे. जहां लोगों ने अपने अपने वोट डाले. इस बार जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में 64 प्रत्याशी 17 पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान के दौरान विभिन्न पदों के उम्मीदवार अधिवक्ताओं से समर्थन मांगते भी नजर आए. उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थक भी सक्रिय दिखाई दिए. सभी ने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की. अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीता जैन ने कहा कि संघ एक परिवार की तरह कार्य करता है और अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत और पेशेवर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है.

