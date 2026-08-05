दुर्ग उपसरपंच हत्याकांड का खुलासा, लूट का विरोध करने पर हुई हत्या, 48 घंटे में केस सॉल्व
पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को पकड़ा. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 9:45 PM IST
दुर्ग: दुर्ग से धमधा जाने वाले रोड पर 2 अगस्त के दिन उपसरपंच प्रकाश सिंह की हत्या हो गई थी. हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी. पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे थे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए 48 घंटों के भीतर हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्याकांड को अंजाम दिया. मृतक ने लूट का विरोध किया जिसके बाद बदमाशों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के बाद प्रकाश सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में खून ज्यादा बह जाने के कारण उनकी मौत हो गई.
उपसरपंच हत्याकांड का खुलासा
पुलिस ने आज हत्या, लूट और डकैती में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए लोगों में तीन विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं, जिनसे पूछताछ जारी है. तीनों बालक पुलिस की अभिरक्षा में फिलहाल हैं.
लूट का विरोध करने पर उपसरपंच प्रकाश सिंह की हत्या बदमाशों ने कर दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है. पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है. पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की राशि और मोबाइल फोन बरामद किया गया है: हर्षित मेहर, सीएसपी, दुर्ग
लूट का विरोध करने पर हत्या
दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि 2 अगस्त की देर रात लगभग 2 बजे, प्रार्थी चोवाराम लोधी अपने दो साथियों भूषण पटेल और प्रकाश सिंह कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. जब वो जय गजानंद ट्रक श्रृंगार के पास पहुंचे तो उसी वक्त काले रंग की डिस्कवर बाइक पर आए चार अज्ञात युवकों ने उन्हें रोका और अकारण विवाद शुरू कर दिया. आरोपियों ने पीड़ितों से 4,000 रुपए की नगदी और मोबाइल लूटने की कोशिश की.
प्रेस कांफ्रेंस कर सीएसपी ने किया खुलासा
सीएसपी ने बताया कि जब प्रकाश सिंह कश्यप ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार, पाइप और डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भादवि/BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल से लेकर दुर्ग, भिलाई और धमधा मार्ग के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की.
100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए
सीसीटीवी फुटेज के वैज्ञानिक विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम आदर्श उर्फ लाल (19 वर्ष) है. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डिस्कवर मोटरसाइकिल, धारदार हथियार, लोहे का पाइप, डंडा और लूटी गई नगदी राशि बरामद कर ली गई है.
उपसरपंच हत्याकांड पर कांग्रेस का हंगामा, कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन, नशाखोरी को बताया कारण
भिलाई में लूट के लिए उपसरपंच की हत्या, मर्डर के बाद कैश और फोन लेकर आरोपी फरार, पत्नी सरपंच
नाबालिग आदिवासी के साथ उपसरपंच के पति ने किया दुष्कर्म, मुंह बंद रखने पैसे देने का प्रयास