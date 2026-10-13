म्यूल अकाउंट से साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा, अब तक 33 गिरफ्तार
दुर्ग पुलिस लगातार म्यूल अकाउंट से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच कर कार्रवाई कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:47 AM IST
दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने और ऑनलाइन सट्टा-बेटिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. सुपेला थाना क्षेत्र में बंधन बैंक के 172 खातों के दुरुपयोग से जुड़े मामले में पुलिस ने एक और आरोपी प्रकाश मंगराज को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 33 हो गई है.
कमीशन लेकर ट्रांसफर करते थे ठगी की रकम
दुर्ग पुलिस के मुताबिक, गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर सुपेला थाने में अपराध क्रमांक 679/2026 दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कि बंधन बैंक के 172 खातों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम जमा करने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. आरोप है कि कुछ खाताधारक अपने बैंक खाते दूसरों को उपलब्ध कराते थे और उनमें ठगी की रकम आने के बाद कमीशन लेकर आगे ट्रांसफर कर देते थे. इसी मामले में 12 अक्टूबर को सुपेला निवासी 23 वर्षीय प्रकाश मंगराज को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इससे पहले 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3) और 318(4) के तहत कार्रवाई की जा रही है.
ठाणे में ऑनलाइन सट्टा पैनलों का पर्दाफाश
वहीं, 8 अक्टूबर को दुर्ग पुलिस ने थाना वैशाली नगर और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक किराए के फ्लैट से दो ऑनलाइन सट्टा-बेटिंग पैनलों का संचालन करते 10 आरोपियों को पकड़ा था. पुलिस के अनुसार, तकनीकी साक्ष्यों और संदिग्ध बैंक खातों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान इस नेटवर्क का सुराग मिला था. प्रारंभिक जांच में पैनलों के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन किए जाने की जानकारी सामने आई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 लैपटॉप, 31 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, वाई-फाई उपकरण, पेन ड्राइव, नगदी और अन्य डिजिटल सामग्री जब्त की. पुलिस अब डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है.
वित्तीय लेन-देन की कड़ियां खंगाल रही पुलिस
दुर्ग पुलिस की जांच में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग और ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की कड़ियों की पड़ताल की जा रही है. हालांकि, दोनों मामलों के बीच सभी आरोपियों या लेन-देन का सीधा संबंध स्थापित होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है. पुलिस अलग-अलग प्रकरणों में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
दुर्ग शहर के एएसपी शोजराज अग्रवाल ने बताया कि म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम के लेन-देन और ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है. तकनीकी साक्ष्यों और बैंक खातों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. प्रकरणों में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कमीशन या आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या अन्य बैंकिंग साधन किसी अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न दें. साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.