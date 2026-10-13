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म्यूल अकाउंट से साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा, अब तक 33 गिरफ्तार

म्यूल अकाउंट से साइबर ठगी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने और ऑनलाइन सट्टा-बेटिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. सुपेला थाना क्षेत्र में बंधन बैंक के 172 खातों के दुरुपयोग से जुड़े मामले में पुलिस ने एक और आरोपी प्रकाश मंगराज को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 33 हो गई है.

कमीशन लेकर ट्रांसफर करते थे ठगी की रकम दुर्ग पुलिस के मुताबिक, गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर सुपेला थाने में अपराध क्रमांक 679/2026 दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया कि बंधन बैंक के 172 खातों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी से प्राप्त रकम जमा करने और उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. आरोप है कि कुछ खाताधारक अपने बैंक खाते दूसरों को उपलब्ध कराते थे और उनमें ठगी की रकम आने के बाद कमीशन लेकर आगे ट्रांसफर कर देते थे. इसी मामले में 12 अक्टूबर को सुपेला निवासी 23 वर्षीय प्रकाश मंगराज को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इससे पहले 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 318(3) और 318(4) के तहत कार्रवाई की जा रही है.