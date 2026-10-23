ETV Bharat / state

दुर्ग क्राइम: 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, दूसरी कार्रवाई में 34 हजार लीटर शराब पर चला बुलडोजर

शराब नष्टीकरण की कार्रवाई, तय प्रक्रिया के बाद चला बुलडोजर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले में एक बार फिर पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. मामला मोहन नगर थाना इलाके का है जहां उरला स्थित मुंबई आवास में 18 वर्षीय युवक शिवा सोनी पर चाकू से हमला किया गया. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

उरला स्थित मुंबई आवास में पुरानी राजेश को लेकर युवक पर चाकू से हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलने पर दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल, सीएसपी, मोहन नगर थाना पुलिस और फॉरेसिक की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. वहीं फरार आरोपी लक्ष्य कुमार की पतासाजी कर रही है.

पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया. अस्पताल से सूचना मिली है कि युवक की मौत हो गई है. हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है- एएसपी शोभराज अग्रवाल दुर्ग क्राइम: 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH) शराब नष्टीकरण की कार्रवाई दुर्ग जिले में लंबे समय से जब्त रखी गई अनुपयोगी शराब का न्यायालयीन आदेश के बाद विधिवत नष्टीकरण किया गया. जिला दुर्ग के 11 थानों में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त करीब 34 हजार बल्क लीटर शराब को नष्ट किया गया. करीब 60 लाख की 34 हजार लीटर शराब पर चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) तय प्रक्रिया के बाद चला बुलडोजर