दुर्ग क्राइम: 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, दूसरी कार्रवाई में 34 हजार लीटर शराब पर चला बुलडोजर
दुर्ग के उरला स्थित मुंबई आवास में पुरानी राजेश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, आरोपी की तलाश जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 10:27 AM IST
दुर्ग: जिले में एक बार फिर पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. मामला मोहन नगर थाना इलाके का है जहां उरला स्थित मुंबई आवास में 18 वर्षीय युवक शिवा सोनी पर चाकू से हमला किया गया. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल, सीएसपी, मोहन नगर थाना पुलिस और फॉरेसिक की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. वहीं फरार आरोपी लक्ष्य कुमार की पतासाजी कर रही है.
पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया. अस्पताल से सूचना मिली है कि युवक की मौत हो गई है. हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है- एएसपी शोभराज अग्रवाल
शराब नष्टीकरण की कार्रवाई
दुर्ग जिले में लंबे समय से जब्त रखी गई अनुपयोगी शराब का न्यायालयीन आदेश के बाद विधिवत नष्टीकरण किया गया. जिला दुर्ग के 11 थानों में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त करीब 34 हजार बल्क लीटर शराब को नष्ट किया गया.
तय प्रक्रिया के बाद चला बुलडोजर
यह कार्रवाई माननीय न्यायालय, कलेक्टर और पर्यावरण विभाग की अनुमति के बाद हुई. दरअसल, दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 2011 से पहले दर्ज आबकारी मामलों में जब्त शराब लंबे समय से सुरक्षित रखी गई थी. समय बीतने के कारण यह मदिरा मानव योग्य नहीं रह गई थी. ऐसे में न्यायालय और जिलाधीश के आदेशानुसार इसके नष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई.
शराब नष्टीकरण का कार्यक्रम रखा गया था. इसमें 11 थानों के कुल 294 आबकारी मामलों में जब्त शराब है- - मणिशंकर चंद्रा, एडिशनल एसपी, दुर्ग
करीब 60 लाख की शराब
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश के बाद ही अलग-अलग प्रकरणों में जब्त 33 हजार 920 बल्क लीटर मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया गया है. इसकी मार्केट वैल्यू करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है. मदिरा नष्टीकरण की कार्रवाई में सुप्रिया शर्मा एडीओ आबकारी विभाग, एसडीएम भिलाई नगर, नगर पुलिस अधीक्षक निशान पाठक और एसडीएम उत्तम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे.