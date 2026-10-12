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DURG CRIME: कार रिवर्स पर खूनी संघर्ष, दो भाइयों को बांधकर पीटने वाले तीन गिरफ्तार, मवेशी परिवहन करते 3 अरेस्ट, युवक पर जानलेवा हमला का आरोपी भी पकड़ाया

दुर्ग भिलाई क्राइम ( ETV Bharat ChhattisgarhEtv Bharat )

दुर्ग भिलाई: भिलाई के रुआबांधा स्थित छत्तीसगढ़ मार्केट में कार रिवर्स करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. यहां बीएसपी कर्मी के दो बेटों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और छोटे भाई को रस्सी से बांधकर पीटने का आरोप लगा है.

कार रिवर्स विवाद में युवकों के साथ मारपीट पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने मीट काटने वाले हथियार से भी डराया और जान से मारने की धमकी दी. घटना में दोनों भाई घायल हुए हैं. वहीं, पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पीड़ित परिवार और साहू समाज ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.