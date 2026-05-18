मोबाइल नहीं देने पर दुर्ग में सनकी बेटे की करतूत, माता और पिता पर किया हमला
दुर्ग में मोबाइल नहीं देने पर एक शख्स ने अपने माता और पिता पर जानलेवा हमला कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 9:37 PM IST
दुर्ग: जामुल थाना क्षेत्र में एक वारदात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. यहां मानसिक रूप से बीमार बेटे ने अपने ही माता पिता पर सब्जी काटने वाले हसिए से वार कर दिया. इस घटना में माता और पिता बुरी तरह घायल हो गए हैं. उनका इलाज बीजापुर अस्पताल में चल रहा है.
मोबाइल नहीं देने पर हमला
युवक मोबाइल की जिद्द कर रहा था. पिता ने बाद में मोबाइल देने की बात कही. बस इतनी सी बात युवक को नाग्वार गुजरी. उसने हसिए से अपने माता पिता पर हमला कर दिया. घटना के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी बेटे को पकड़कर पुलिस को सूचना दी. जामुल निवासी दिनेश साहू और उनकी पत्नी खिलेश्वरी साहू अपने बेटे राकेश साहू को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे. उसी समय यह घटना हुई.
पुलिस ने केस की जांच शुरू की
बताया जा रहा है कि राकेश का इलाज कुरुद स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. इसी सिलसिले में परिवार उसे अस्पताल लेकर जा रहा था.अस्पताल जाने से पहले राकेश ने अपने पिता से मोबाइल मांगा. पिता ने उसे बाद में मोबाइल देने की बात कही. इसी बात से राकेश नाराज हो गया. देखते ही देखते उसने अपना आपा खो दिया और हसिए से पहले पिता पर हमला कर दिया. इसके बाद उसने मां पर भी लगातार कई वार कर दिए.घटना की सूचना मिलने के बाद जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
बेटा मोबाइल मांग रहा था. परिजनों ने उसे बाद में मोबाइल देने की बात कही थी. इसी बात से नाराज होकर उसने मां-पिता पर हसिए से हमला कर दिया. घायल मां और बेटे दोनों का रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी
जामुल पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में मोबाइल को लेकर हुए विवाद की बात सामने आई है.