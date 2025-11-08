एक थप्पड़ बना मर्डर की वजह, दुर्ग में एक शख्स की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग के ढीमरापारा हत्या की वारदात हुई है. मृतक का एक दिन पहले ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 7:31 PM IST
दुर्ग: जिले में हाल ही में मर्डर की वारदात का ग्राफ बढ़ा है. कोतवाली थाना इलाके में फिर एक हत्या की वारदात हुई है. ढीमरा पारा दुर्ग निवासी संतोष आचार्य उर्फ नानू (40 साल) की बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. उसका शव सुबह करीब 3 बजे सदर बाजार सराफा लाइन में खून से लथपथ हालत में मिला.
जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू की. थाना प्रभारी तापेश नेताम ने बताया कि, मृतक संतोष के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. पत्थर से वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है. अत्यधिक खून बहने के कारण से उसकी मौत हुई है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.
एक दिन पहले ही हुआ था विवाद: जांच में सामने आया कि, मृतक संतोष आचार्य का शुक्रवार दोपहर को प्रथम सोनी से विवाद हुआ था. प्रथम सोनी ब्राम्हण पारा, सदर बाजार वार्ड-32 का निवासी है. उसने थाने में दर्ज FIR में बताया कि, 7 नवंबर को दोपहर करीब 1.30 बजे वह गांधी चौक राम मंदिर के पास अपने दोस्तों नितेश और मयंक सोनी के साथ खड़ा था. तभी संतोष आचार्य शराब के नशे में पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. मना करने पर उसने थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी थी.
एक थप्पड़ के कारण हुआ मर्डर?: विवाद के कुछ घंटे बाद संतोष आचार्य की हत्या हो गई. शक की सुई थप्पड़ घटना से भी जुड़ रही है. आशंका है कि, थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही संतोष की हत्या की गई हो. पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और विवाद के चलते हत्या की आशंका है.