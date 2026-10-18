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दुर्ग क्राइम न्यूज: कोर्ट ने गंभीर अपराध करने वाले 2 दोषियों की सुनाई सजा, जामुल से गोदाम संचालक गिरफ्तार

दुर्ग क्राइम न्यूज ( ETV Bharat )

दुर्ग: कोर्ट में दो अलग-अलग मामलों में चल रही सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. पहला मामला हत्या से जुड़ा है. कोर्ट ने पिता की हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दूसरे मामले में बुजुर्ग महिला से जबरदस्ती करने वाले दोषी को 20 साल की सजा मिली है. वहीं जामुल पुलिस ने कबाड़ गोदाम के संचाल को गिरफ्तार किया है.

कोर्ट ने सुनाई सजा पहला मामला उतई थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम गाड़ाडीह चौक में पिता पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु, उम्र 42 साल को अपर सत्र न्यायालय पाटन ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर 5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दोषी को भुगतना होगा. मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने की थी, जबकि अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की.