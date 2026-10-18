दुर्ग क्राइम न्यूज: कोर्ट ने गंभीर अपराध करने वाले 2 दोषियों की सुनाई सजा, जामुल से गोदाम संचालक गिरफ्तार
एक दोषी को आजीवन कारावास और दूसरे दोषी को 20 साल की कठोर सजा मिली है. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 11:12 AM IST
दुर्ग: कोर्ट में दो अलग-अलग मामलों में चल रही सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. पहला मामला हत्या से जुड़ा है. कोर्ट ने पिता की हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दूसरे मामले में बुजुर्ग महिला से जबरदस्ती करने वाले दोषी को 20 साल की सजा मिली है. वहीं जामुल पुलिस ने कबाड़ गोदाम के संचाल को गिरफ्तार किया है.
कोर्ट ने सुनाई सजा
पहला मामला उतई थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम गाड़ाडीह चौक में पिता पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु, उम्र 42 साल को अपर सत्र न्यायालय पाटन ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर 5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास दोषी को भुगतना होगा. मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने की थी, जबकि अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की.
धमधा पुलिस ने दर्ज किया था केस
दूसरा मामला धमधा थाना क्षेत्र का है। 65 वर्षीय महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म और मारपीट करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. घटना 2 फरवरी 2025 की रात की है. महिला के घर में घुसकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की थी. मामले में 11 गवाहों के बयान हुए. कोर्ट ने बीएनएस की धारा 64 के तहत 20 साल, धारा 332(बी) के तहत 7 साल और धारा 115(2) के तहत 1 साल की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की भी अनुशंसा की है.
जामुल पुलिस ने गोदाम संचालक को अरेस्ट किया
शनिवार को भिलाई स्टील प्लांट की रेल पटरी और 18 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ मिलने के मामले में जामुल पुलिस ने गोदाम संचालक सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय को गिरफ्तार किया. पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. जामुल पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया के जरिए कबाड़ी गोदाम में BSP का लोहा मिलने की जानकारी साझा की थी. इसके बाद पुलिस ने शंकर नगर, छावनी स्थित पांडे कबाड़ी के गोदाम में छापा मारकर लोहे के एंगल, तार जाली और अन्य स्क्रैप जब्त किया.
लाखों का माल बरामद
जांच के दौरान 20 लोहे के एंगल और तार जाली के 2 बंडलों का संबंध जामुल थाने में पहले से दर्ज चोरी के मामले से मिला. इसके बाद मैनेजर नरसिंह यादव से पूछताछ की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पूछताछ और जांच में मिली जानकारी के आधार पर गोदाम संचालक सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय की भूमिका सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.
सेल लिखा रेल पटरी का टुकड़ा बरामद
जामुल पुलिस को गोदाम की तलाशी में ‘सेल’ लिखा रेल पटरी का एक टुकड़ा, लोहे का सरिया, क्वाइल और अन्य सामग्री मिली है. इसके अलावा गैस कटिंग नोजल, 3 तौल मशीनें, ऑक्सीजन गैस के 8 सिलेंडर, एलपीजी के 4 सिलेंडर, लोहे की क्वाइल के 4 बंडल, एल्युमिनियम की पट्टी और अन्य सामान जब्त किया गया. पुलिस ने टाटा-एस पिकअप वाहन भी जब्त किया है.
पुलिस की जांच जारी
पुलिस के मुताबिक, गोदाम से बरामद रेल पटरी और 18 टन से ज्यादा कबाड़ के स्रोत, खरीद और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है. फिलहाल रेल पटरी के टुकड़े को किसी विशेष चोरी की घटना से जोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है. मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.