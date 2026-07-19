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दुर्ग क्राइम न्यूज: सुपेला से फरार और छेड़छाड़ के आरोपी गिरफ्तार, उतई से पकड़ा गया स्टंटबाज

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि थाना सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत रावणभाठा स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की मुखबिर से सूचना मिली थी। पिंक पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी मोनूदास मानिकपुरी (30 वर्ष) और शेख साहिल (26 वर्ष) को दबोच लिया.

दुर्ग: सुपेला पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के शातिर आरोपी पोने सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण की मदद से आरोपी को दबोच लिया गया. 26 अक्टूबर 2019 में आरोपी ने पीड़ित पर प्राणघातक हमला किया था. वहीं पिंक पेट्रोलिंग अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

अपराधियों पर पुलिस की नकेल

ऑपरेशन विश्वास के तहत उतई थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सड़क पर खतरनाक स्टंट करने वाले एक युवक के खिलाफ त्वरित और सख्त वैधानिक कार्रवाई की है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक खतरनाक स्टंट कर रहा था. स्टंट करने वाले आरोपी युवक का नाम सौरभ टंडन (उम्र 23 वर्ष) है, जो नेवई थाना क्षेत्र के नेवईभाठा का निवासी है.

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नशे के कारोबार पर नकेल

एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत सुपेला थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) बेचने की फिराक में घूम रहे दो आरोपियों को घेराबंदी कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार सहित कुल 9.94 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है. ​सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कोसानगर गांधी नगर में एक लाल रंग की कार में सवार दो युवक प्रतिबंधित हेरोइन बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं.

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सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को दबोच लिया. तलाशी लेने पर आरोपी मोहम्मद इम्तियात के पास से 2.65 ग्राम हेरोइन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। वहीं, दूसरे आरोपी मोहम्मद फैजान के कब्जे से 6.20 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त कार जब्त की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सुपेला थाने में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

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