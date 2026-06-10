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दुर्ग क्राइम: फर्जी ई चालान लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से ठगी, 10 लाख की हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों ने क्रेडिट कार्ड से ठगी कर ऑनलाइन शॉपिंग की. 10 लाख की हेरोइन बेचने महिला ग्राहक की तलाश कर रही थी.

DURG CRIME
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 9:20 AM IST

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दुर्ग: जिले में ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक आर्किटेक्ट को फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर साइबर अपराधियों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 4.24 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन खरीदारी कर दी. शिकायत मिलने के बाद स्मृति नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ई चालान का फर्जी लिंक भेजकर ठगी

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि राजनांदगांव निवासी 30 वर्षीय अंकेश सिन्हा अपने ससुराल शिक्षक नगर, कोहका आए हुए थे. इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एम-परिवहन के नाम से एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उनके एक्टिवा वाहन पर 1000 रुपए का ई-चालान कटने की जानकारी दी गई थी.संदेश में एक लिंक भी दिया गया था, जिस पर क्लिक कर चालान भुगतान करने का निर्देश था.अंकेश ने संदेश को सही मानते हुए लिंक पर क्लिक कर दिया. इसके कुछ ही देर बाद उनके क्रेडिट कार्ड से दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए गए. पहले ट्रांजेक्शन में 1.31 लाख रुपए और दूसरे में 2.92 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई.इस तरह कुल 4.24 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई.

लिंक भेजकर 4 लाख से ज्यादा की ठगी की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 3 फोन खरीदे

प्राथमिक जांच में पता चला है कि साइबर ठगों ने इस रकम का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के माध्यम से तीन सैमसंग एस-26 अल्ट्रा मोबाइल फोन खरीदने में किया. इन मोबाइल फोनों की डिलीवरी उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी अमन राय के पते पर बुक कराई गई थी.

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग ग्रामीण

दुर्ग पुलिस कर रही जांच

स्मृति नगर पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों, बैंक ट्रांजेक्शन, फ्लिपकार्ट अकाउंट और डिलीवरी एड्रेस की विस्तृत जांच कर रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

10 लाख की हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

वहीं जामुल पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है.नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से करीब 10 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की है.

नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस का अभियान

जामुल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड भिलाई में एक महिला हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रही है.सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर घेराबंदी की और निर्माणाधीन बीएनएस स्कूल के पास दबिश दी. पुलिस ने मौके पर मौजूद संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया.महिला आरक्षक की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 50 ग्राम शुद्ध हेरोइन बरामद हुई. गिरफ्तार महिला की पहचान 25 वर्षीय राजविन्दर कौर निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई के रूप में हुई है.

नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9 लाख 96 हजार रुपये आंकी गई है. इसके अलावा आरोपी के पास से नशे के कारोबार से प्राप्त 1 हजार रुपये नकद और एक कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. कुल जब्ती की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

दुर्ग पुलिस कर रही जांच

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी महिला अवैध रूप से हेरोइन की बिक्री कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इस कारोबार में संलिप्त थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी महिला तक हेरोइन कहां से पहुंची और वह इसे किन लोगों को सप्लाई करती थी. पुलिस रैकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगालने में जुटी हुई है. माना जा रहा है कि जांच में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

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