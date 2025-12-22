ETV Bharat / state

दुर्ग क्राइम ब्रांच पर फर्जी कार्रवाई का आरोप, पीड़ित परिवार वालों ने मांगा आईजी और कलेक्टर से न्याय

दुर्ग क्राइम ब्रांच पर फर्जी कार्रवाई का आरोप ( ETV Bharat )

दुर्ग: हरनाबांधा इलाके की महिलाएं आज बड़ी संख्या में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचीं. महिलाएं कलेक्टर और आईजी से शिकायत करने के लिए आई थीं. पीड़ित महिलाओं का आरोप था कि दुर्ग क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके परिवार के लोगों को घर से उठा लिया है. हरनाबांधा से आई महिलाओं ने बताया कि 6 युवकों को पुलिस ने घर से उठाया है. घर से उठाए गए लोगों की जानकारी लेने और उनको रिहा करने की मांग लेकर वो यहां आई हैं. पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि जिन युवकों को क्राइम ब्रांच ने घर से उठाया उनको पुलिस कई घंटों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में घुमाती रही. क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से हरनाबांधा इलाके में दहशत का माहौल है. जिन युवकों को क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ लेकर गई है उसकी खोज खबर लेने के लिए परिजन आज दुर्ग कोतवाली भी पहुंचे. लेकिन कोतवाली पुलिस ने उनको बताया कि यहां पर उन युवकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. रविवार रात करीब 3 बजे परिजनों को बताया गया कि युवकों को क्राइम ब्रांच की टीम ने नारकोटिक्स केस में पकड़ा है. पकड़े गए युवकों पर नशीले पदार्थों की बिक्री का गंभीर आरोप है.

पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर में गिरफ्तारी की तारीख और स्थान बदलकर दर्ज किया है, जो ये बताता है कि पुलिस जबरन युवकों को फंसाने का काम कर रही है. पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जिनको गलत तरीके से पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाना चाहिए.

क्राइम ब्रांच की टीम जब हमारे घर आई तो उसके पास कोई भी वारंट नहीं था. बिना सर्च वारंट के उसने हमारे घर की तलाशी ली. हमारे घर से क्राइम ब्रांच की टीम को कुछ भी नहीं मिला: सोफिया बेगम, पीड़ित परिजन

पीड़ितों ने दी पुलिस को चेतावनी

पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पहले पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मजबूर होकर परिजन कलेक्टरेट पहुंचे और आईजी रामगोपाल गर्ग तथा कलेक्टर अभिजीत सिंह से न्याय की गुहार लगाई. पीड़िता का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह सिटी कोतवाली दुर्ग में आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को विवश होंगी.

हमारे बच्चों को बिना वजह उठा लिया गया है. घंटों तक हमें कोई जानकारी नहीं दी गई. एफआईआर में भी गलत तारीख और जगह लिखी गई है. घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया: पीड़ित के परिजन

पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमें मिली है. पुलिस बड़ी गंभीरता से पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी: अभिषेक झा, एएसपी दुर्ग



न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची पीड़ित महिलाओं का कहना है कि पुलिस उनके परिवार वालों को झूठे मामले में फंसा रही है. अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करती है.

