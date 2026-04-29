ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, दुर्ग के पाटन व्यवहार न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने सजा सुनाई.

MINOR RAPE DURG
दुर्ग नाबालिग दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, दुलार सिंह निर्मलकर ने ये सजा सुनाई है. शासन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की है.

अक्टूबर में नाबालिग अचानक घर से हो गई थी गायब

पूरा मामला जिला दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने थाना में सूचना दी कि उसकी नाबालिग लड़की 22 अक्टूबर 2025 को दुकान जाने के लिए घर से निकली थी, काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी. जिसके बाद पिता ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया. नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सख्त सजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म

कुछ दिनों बाद खमहरिया निवासी आरोपी नाबालिग को लेकर अमलेश्वर थाने पहुंचा. कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने बाहर लेकर जाकर दुष्कर्म करना स्वीकार किया. मामले की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अनाचार किया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. नाबालिग को परिवार को सौंपा गया.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास

दुर्ग जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई. अभियोजक शेखर वर्मा ने बताया कि नाबालिग से अनाचार के मामले में गवाहों के बयान औऱ दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने 20 वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ज्वेलर्स संचालकों पर आरोप,महिला ने मारपीट की दर्ज कराई शिकायत
अंबिकापुर नगर निगम के निर्माण कार्य में बाल मजदूरी, मेयर ने कहा इंजीनियर को भेजेंगे नोटिस
सही दवा शुद्ध आहार: बैकुंठपुर में स्ट्रीट फूड, जूस सेंटर, कॉस्मेटिक और दवा दुकानों में सघन जांच

TAGGED:

20 YEAR SENTENCE
दुर्ग जिला न्यायालय
MINOR RAPE DURG
DURG NEWS
DURG DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.