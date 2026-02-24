ETV Bharat / state

दुर्ग में सिख परिवार की घर वापसी, अरदास के साथ दोबारा अपनाया सिख धर्म

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में धर्मांतरित एक सिख परिवार ने दोबारा अपने सिख धर्म पर आस्था जताई है. गुरुद्वारे में अरदास के साथ दोबारा सिख धर्म अपनाया है. करीब सात साल बाद सिख परिवार अपने मूल धर्म में वापस लौटा है. परिवार के मुखिया मनजीत सिंह ने संगत के सामने खुलकर बताया कि वर्षों पहले उनकी बेटी की बीमारी के दौरान वह परेशान थे. इस दौरान कुछ लोगों ने इलाज और बेटी के ठीक होने का भरोसा दिलाया था. इसी भरोसे की वजह से उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था. उन्होंने कहा कि अब वे ईसाई धर्म को छोड़कर सिख धर्म में वापस आ गए हैं.

मनजीत सिंह मने बताया कि समय के साथ परिवार ने आत्ममंथन किया और अपने पूर्वजों की परंपरा में लौटने का निर्णय लिया, मनजीत सिंह ने सर्व समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह से संपर्क कर अपनी इच्छा जताई. इसके बाद सुपेला के गुरुद्वारे में विशेष दीवान सजाया गया. कीर्तन, अरदास और गुरबाणी के मधुर स्वर के बीच पूरे विधि-विधान से परिवार की धर्म में वापसी कराई गई. संगत की उपस्थिति में यह क्षण बेहद भावुक रहा,कई लोगों की आंखें नम दिखीं.

दुर्ग में धर्मांतरित सिख परिवार ने मूल धर्म में वापसी की (ETV BHARAT)

मैं पिछले 5 से 7 साल से ईसाई धर्म में था, लेकिन अब अपने सिख धर्म में लौटकर सच्चा सुकून मिल रहा है. मैं समाज का आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपनाया- मनजीत सिंह, धर्म वापसी करने वाले शख्स

दुर्ग का गुरुद्वारा (ETV BHARAT)

सिख धर्म के लोगों ने जताई खुशी

इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह केवल दो परिवारों की घर वापसी नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की पुनर्स्थापना है.उन्होंने घोषणा की कि परिवार के बच्चों को सिख सेवा समिति में जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से मजबूती से जुड़े रहें. कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां संगत ने परिवार के नए आरंभ के लिए शुभकामनाएं दीं.