शिवनाथ नदी किनारे करीब 5 एकड़ में हो रही थी अवैध अफीम की खेती, दुर्ग कलेक्टर ने दी जानकारी, राजस्थान का आरोपी मुख्य प्लॉटर

दुर्ग कलेक्टर ने अफीम खेती के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. साथ ही पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शिवनाथ नदी किनारे करीब 5 एकड़ में हो रही थी अवैध अफीम की खेती, दुर्ग कलेक्टर ने दी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 9:00 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 9:06 PM IST

दुर्ग: जिले के समोदा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे अवैध अफीम की खेती का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. शनिवार शाम दुर्ग कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल मिलने की पुष्टि हुई है.

तीन लोग हिरासत में

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता विनायक ताम्रकर, गोलू ठाकुर और विकास विश्नोई को गिरफ्तार किया है, जबकि राजस्थान के जोधपुर निवासी आरोपी अचला राम जाट फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम जोधपुर रवाना की गई है. वहीं बीजेपी ने भी नेता विनायक को निलंबित कर दिया है.

दुर्ग कलेक्टर ने अफीम खेती के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अचला राम है मुख्य प्लॉटर

अचला राम जाट इस पूरी खेती का मुख्य प्लॉटर है, जिसने खेत को लीज पर लेकर मजदूरों के जरिए अफीम की खेती कराई थी. खेत में काम कर रहे कुछ मजदूर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, कलेक्टर ने कहा कि जांच के दौरान इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है.

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना

कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस को अवैध अफीम की खेती की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की. प्रारंभिक जांच में खेत में संदिग्ध फसल दिखाई दी, जिसके बाद राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया.

जांच में अफीम की खेती की पुष्टि

जांच के दौरान विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि खेत में लगी फसल अफीम की ही है. इसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. सुबह उजाला होने पर अधिकारियों ने जमीन का सीमांकन किया और पूरे क्षेत्र की माप की.

110 एकड़ जमीन की गई घेराबंदी

कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस इलाके में खेती मिली है, वहां लगभग 110 एकड़ जमीन को फेंसिंग कर घेराबंदी की गई है. इस क्षेत्र में शासकीय खसरा दर्ज नहीं है. हालांकि खसरा नंबर 309 और 310 के छोटे हिस्से में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती पाई गई.

NCB को भी किया गया शामिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी फसल को जल्द ही नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : March 7, 2026 at 9:06 PM IST

SHIVNATH RIVER OPIUM CULTIVATION
DURG COLLECTOR
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह
अवैध अफीम की खेती
