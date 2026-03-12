ETV Bharat / state

दुर्ग पुलिस ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को किया अरेस्ट

आरोपी ने पीड़िता को मीटिंग के बहाने लॉज में बुलाया था, जहां गलत नीयत से उसने पीड़िता के साथ गलत व्यवहार किया.

दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को किया अरेस्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 10:30 PM IST

दुर्ग: पुलिस ने बदमाश को महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी दुकान में काम करने वाली महिला को मीटिंग का बहाने से लॉज में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था.पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को थाने से लेकर घटनास्थल तक जुलूस की शक्ल में घुमाया.

दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में महिला को अपने झांसे लिया और उससे कहा कि वो उसके साथ कुछ जरूरी बात करना चाहता है. आरोपी ने बताया कि वो काम के सिलसिले में उसकी राय लेना चाहता है. महिला को आरोपी पर किसी तरह का शक नहीं हुआ. जिसके बाद महिला उसके बताए गए स्थान पर पहुंच गई. महिला जब वहां पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी. पीड़ित महिला वहां से किसी तरह बच कर निकली और थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सीएसपी का बयान

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी ने अपने दुकान में काम करने वाली पीड़िता महिला को किसी काम के बहाने लॉज में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास के मामले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

