दुर्ग के बोरसी वार्ड-51 में हाईकोर्ट के नोटिस से तनाव, 121 परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट

यही है हमारी जिंदगी की कमाई: इलाके की महिलाओं ने साफ कहा कि वे अपने घर नहीं टूटने देंगी. एक महिला ने बताया कि हम कई सालों से यहां रह रहे हैं. सड़क निर्माण के दौरान पहले ही हमारी कुछ जमीन चली गई, बाकी जगह पर हमने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है. अब सरकार इसे भी तोड़ने जा रही है, हम कहां जाएंगे? यही हमारे जीवन की पूंजी है.

दुर्ग: शहर के बोरसी वार्ड 51 में तब हड़कंप मच गया, जब लगभग 121 परिवारों को हाईकोर्ट से घर खाली करने का नोटिस मिला. वर्षों से बसे इन परिवारों के सामने अचानक उजाड़े जाने का खतरा खड़ा हो गया है. नोटिस की जानकारी मिलते ही लोग परेशान हो गए और समाधान की तलाश में जुट गए. इसे लेकर मोहल्ले वाले मंत्री गजेंद्र यादव के पास भी पहुंचे.

जीवन की पूरी पूंजी लगाकर घर बनाया है, अब इसे छोड़ने का सवाल नहीं. हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं- पीड़ित परिवार

एक महिला पर आरोप: नोटिस मिलने के बाद वार्ड 51 के लोगों ने मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी. ग्रामीणों का आरोप है कि सुमन नाम की महिला द्वारा पहले अपने घर का मामला उठाया गया, लेकिन अब पूरे मोहल्ले को विवाद में घसीटा जा रहा है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कोर्ट में अपील करें: मंत्री गजेंद्र यादव ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. ये कोर्ट का मामला है कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान होगा लेकिन आप लोग भी कोर्ट में अपील करें. मैंने भी वकील से बात की है. इसका समाधान निकाला जाएगा.

मूल रूप से यह दो परिवारों के बीच का विवाद है, लेकिन एक पक्ष ने इसे बड़े मुद्दे का रूप दे दिया है, जिसकी वजह से 121 परिवारों पर संकट खड़ा हो गया. मैंने अतिरिक्त महाधिवक्ता से बात की है, अपील में जाकर याचिका दायर करेंगे- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

अब वार्ड के लोग सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं. सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या इन परिवारों के घर सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं. फिलहाल बोरसी वार्ड 51 में तनाव का माहौल बना हुआ है.