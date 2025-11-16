ETV Bharat / state

दुर्ग के बोरसी वार्ड-51 में हाईकोर्ट के नोटिस से तनाव, 121 परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट

हाईकोर्ट ने एक केस को लेकर घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है. इसके बाद से तनाव का माहौल है.

Durg Borsi ward Issue
दुर्ग के बोरसी वार्ड-51 में हाईकोर्ट के नोटिस से तनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: शहर के बोरसी वार्ड 51 में तब हड़कंप मच गया, जब लगभग 121 परिवारों को हाईकोर्ट से घर खाली करने का नोटिस मिला. वर्षों से बसे इन परिवारों के सामने अचानक उजाड़े जाने का खतरा खड़ा हो गया है. नोटिस की जानकारी मिलते ही लोग परेशान हो गए और समाधान की तलाश में जुट गए. इसे लेकर मोहल्ले वाले मंत्री गजेंद्र यादव के पास भी पहुंचे.

हाईकोर्ट के नोटिस से तनाव, 121 परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यही है हमारी जिंदगी की कमाई: इलाके की महिलाओं ने साफ कहा कि वे अपने घर नहीं टूटने देंगी. एक महिला ने बताया कि हम कई सालों से यहां रह रहे हैं. सड़क निर्माण के दौरान पहले ही हमारी कुछ जमीन चली गई, बाकी जगह पर हमने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है. अब सरकार इसे भी तोड़ने जा रही है, हम कहां जाएंगे? यही हमारे जीवन की पूंजी है.

जीवन की पूरी पूंजी लगाकर घर बनाया है, अब इसे छोड़ने का सवाल नहीं. हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं- पीड़ित परिवार

Durg Borsi ward Issue
121 परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक महिला पर आरोप: नोटिस मिलने के बाद वार्ड 51 के लोगों ने मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी. ग्रामीणों का आरोप है कि सुमन नाम की महिला द्वारा पहले अपने घर का मामला उठाया गया, लेकिन अब पूरे मोहल्ले को विवाद में घसीटा जा रहा है.

Durg Borsi ward Issue
वर्षों से बसे इन परिवारों के सामने अचानक उजाड़े जाने का खतरा खड़ा हो गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा मंत्री ने कहा कोर्ट में अपील करें: मंत्री गजेंद्र यादव ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. ये कोर्ट का मामला है कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान होगा लेकिन आप लोग भी कोर्ट में अपील करें. मैंने भी वकील से बात की है. इसका समाधान निकाला जाएगा.

मूल रूप से यह दो परिवारों के बीच का विवाद है, लेकिन एक पक्ष ने इसे बड़े मुद्दे का रूप दे दिया है, जिसकी वजह से 121 परिवारों पर संकट खड़ा हो गया. मैंने अतिरिक्त महाधिवक्ता से बात की है, अपील में जाकर याचिका दायर करेंगे- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

Durg Borsi ward Issue
हाईकोर्ट ने एक केस को लेकर घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब वार्ड के लोग सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं. सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या इन परिवारों के घर सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं. फिलहाल बोरसी वार्ड 51 में तनाव का माहौल बना हुआ है.

Durg Borsi ward Issue
मोहल्ले वाले मंत्री गजेंद्र यादव के पास भी पहुंचे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दुर्ग के जंजगिरी में आवारा कुत्ते का आतंक, 2 साल के मासूम को बुरी तरह नोचा, चेहरे के पास 4-5 टांके लगे
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 'धान खरीदी उत्सव', दुर्ग में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जायजा लिया, दिए अहम निर्देश
दुर्ग में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में हत्या की कोशिश, बाल बाल बचा युवक

TAGGED:

BORSI WARD DEMOLISH HOUSES NOTICE
NOTICE ISSUE CONTROVERSY
दुर्ग बोरसी
हाईकोर्ट नोटिस
DURG BORSI WARD ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.