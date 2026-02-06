ETV Bharat / state

दुर्ग में बायोगैस प्लांट के खिलाफ विरोध उग्र, 9 दिनों से जारी धरना, अब महिलाओं ने किया चक्काजाम

कड़ी धूप में लंबे समय से धरने पर बैठी महिलाओं का गुस्सा तब और बढ़ गया, जब 9 दिन बीतने के बाद भी शासन-प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा. इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया.

दुर्ग: जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कुरूद रोड पर प्रस्तावित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन शुक्रवार उग्र हो गया. सुंदर विहार कॉलोनी के बीच प्लांट लगाए जाने के विरोध में पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठी महिला पार्षदों और स्थानीय लोगों ने आज सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया.

पुलिस और निगम आयुक्त पहुंचे मौके पर

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल और भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे. प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच घंटों तक बातचीत चली, लेकिन फिलहाल किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बन पाई.

रिहायशी इलाके में प्लांट का विरोध

3 वार्डों के नागरिक इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के बीच बायोगैस प्लांट लगने से प्रदूषण बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी. इसी डर के चलते लोग प्रोजेक्ट को हटाने की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन ने दिया बातचीत का भरोसा

नगर निगम आयुक्त राजीव पांडेय ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा केंद्र सरकार की योजना के तहत लगाया जा रहा है. उनके अनुसार, प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तकनीकी गलतफहमियां फैली हुई हैं.

समिति करेगी अंतिम फैसला

मामले के समाधान के लिए राज्य शासन ने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. BPCL के विशेषज्ञ प्लांट की कार्यप्रणाली और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे. इस बैठक में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और मीडिया को भी बुलाया जाएगा. सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

अभी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासन बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है.