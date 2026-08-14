भव्य तिरंगा यात्रा से गूंजा दुर्ग भिलाई, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 10:10 AM IST
दुर्ग भिलाई: आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई यात्रा देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. हाथों में तिरंगा थामे हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, स्कूली बच्चे और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा.
भिलाई दुर्ग में तिरंगा यात्रा
दुर्ग में तिरंगा यात्रा की शुरुआत जेआरडी स्कूल से हुई. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नेतृत्व में निकली यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ग्रीन चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया. यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.
पूर्व सैनिक भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल
वहीं भिलाई में जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के नेतृत्व में जुनवानी से तिरंगा यात्रा शुरू हुई. विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा अग्रसेन चौक पहुंची. इस दौरान करीब 251 फीट लंबे तिरंगे को लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़े, जो यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा.
तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश
जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. उन्होंने कहा कि हजारों युवा और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देश की आन-बान-शान का संदेश दे रहे हैं.
युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को लगातार मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना से जुड़ी रहे, इसी संदेश के साथ यह तिरंगा यात्रा आयोजित की गई.