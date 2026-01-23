ETV Bharat / state

दुर्ग भिलाई के रेलवे यार्ड में चोरी, पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस, ठेका कंपनी परेशान

दुर्ग भिलाई में सेफ्टी फेंसिंग की चोरी का मुद्दा गरमाता जा रहा है.

Railway contracting company facing problems in Durg Bhilai.
दुर्ग भिलाई में रेलवे ठेका कंपनी परेशान (ETV BHARAT)
Published : January 23, 2026 at 8:48 PM IST

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां लूट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. इस जिले में चोर गिरोह रेलवे की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला भिलाई के रेलवे यार्ड से सामने आया है. यहां रेलवे यार्ड में रखे 40 लाख रुपये की सेफ्टी फेंसिंग की चोरी हुई है.

निजी कंपनी परेशान, दर्ज नहीं हो रहा केस

रेलवे में निर्माण करने वाली निजी कंपनी ने आरोप लगाया है कि रेलवे यार्ड से 40 लाख रुपये की सेफ्टी फेंसिंग की चोरी हुई है. चोरी के बाद अब तक इस मामले में जीआरपी,आरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक अपराध दर्ज नहीं किया गया है. अपराध दर्ज करने के लिए निजी कंपनी पिछले 2 महीने से दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है.

दुर्ग में चोरी ने बढ़ाई परेशानी (ETV BHARAT)

जानिए कहां की गई है सेफ्टी फेंसिंग ?

दुर्ग से बिलासपुर तक रेलवे ट्रैक के दोनों ओर 272 किलोमीटर की सेफ्टी फेंसिंग लगाने का कार्य रेलवे ने एक निजी कंपनी को दिया है. जिससे 130 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से चल सके. लोहे और एल्यूमीनियम से बना यह मटेरियल भिलाई तीन के रेलवे यार्ड में सुरक्षित रखा गया था. इस बीच नवंबर महीने में अज्ञात चोरों ने 40 लाख रुपए से ज्यादा का मटेरियल चोरी कर लिया.

कोई नहीं सुन रहा ठेका कंपनी की शिकायत

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी भी घटना के कुछ पहले से बंद थी जिसकी वजह से चोरों का फुटेज कैद नहीं हो पाया. अब ठेका कंपनी जब इस मामले में अपराध दर्ज कराना चाह रही है तो उनकी शिकायत को कोई नहीं सुन रहा है. RPF,GRP और जिला पुलिस इस मामले को अपने अपने क्षेत्र से बाहर होना बता रहे हैं.

पिछले दो महीने से अब तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की गई है. जिसके कारण सेफ्टी फेसिंग का कार्य धीमा हो गया है- विमल पुरोहित,जीएम, रेलवे ठेका कंपनी

इस मामले में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. अब देखना होगा कि इस मामले में कौन अपराध दर्ज करता है.

