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पावर हाउस स्टेशन पर युवक को पुलिस कॉन्स्टेबल ने पीटा, बंदूक की बट से किया वार, वीडियो वायरल

कार्रवाई का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग जिले में पुलिस पर सवाल उठ रहे. युवक बीजेपी नेता का छोटा भाई बताया जा रहा है.

Durg police viral video
पावर हाउस स्टेशन पर युवक को पुलिस कॉन्स्टेबल ने पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 1:12 PM IST

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दुर्ग: जिले के पावर हाउस स्टेशन के पास युवक से पुलिस ने मारपीट की. इसके बाद छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. पीड़ित युवक की पहचान नागेश साहू के रूप में हुई है, जो भाजपा किसान मोर्चा के नेता आनंद साहू के छोटे भाई बताए जा रहे हैं.

कार्रवाई का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग जिले में पुलिस पर सवाल उठ रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना

जानकारी के मुताबिक 12 मार्च की रात नागेश साहू काम के सिलसिले में भिलाई पहुंचे थे. वह पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास अपने कुछ साथियों के साथ खड़े थे. इसी दौरान छावनी थाने में पदस्थ दो कॉन्स्टेबल लव पांडेय और राकेश चौधरी वहां पहुंचे और आसपास खड़े लोगों को हटाने लगे. पुलिस को देखकर कई लोग वहां से चले गए, लेकिन नागेश और उनके कुछ साथी वहीं खड़े रहे.

बंदूक के बट से मारने का आरोप

इसके बाद वीडियो के मुताबिक कॉन्स्टेबल राकेश चौधरी उनके पास पहुंचते हैं और बंदूक को उल्टा कर उसके बट से नागेश साहू पर वार करते हैं. इसके बाद उनका कॉलर पकड़कर पीछे धकेलते भी दिखे. घटना के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है.

पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप

आनंद साहू समेत कुछ लोग वीडियो के बाद पुलिस की इस कार्रवाई को खुली गुंडागर्दी बता रहे हैं. आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में भी हो सकते थे, क्योंकि उनके शर्ट के बटन खुले हुए थे. नागेश के पहचान वालों ने कहा कि नागेश ने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए वह वहां से भागे नहीं. पुलिस का काम आम लोगों की सुरक्षा करना है, न कि उनके साथ मारपीट करना.

एसएसपी से शिकायत की तैयारी

घटना के बाद साहू समाज और भाजपा पदाधिकारियों में नाराजगी है. परिजनों ने कहा है कि वे जल्द ही दुर्ग के एसएसपी से मुलाकात कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की बात कही जा रही है.

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