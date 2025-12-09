ETV Bharat / state

अवैध संबंध में महिला का मर्डर, दुर्ग पुलिस का खुलासा

दुर्ग में महिला के मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है.

Durg Police Press Conference
दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. दुर्ग में बीते 8 दिसंबर को एक महिला की अधजली लाश मिली थी. दुर्ग भिलाई पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का केस समझकर इस घटना की जांच शुरू की. जांच में पुलिस को आरोपी विजय बांधे पर शक हुआ. विजय बांधे ने ही महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए.

अवैध संबंध में मर्डर

दुर्ग पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी का महिला के साथ अवैध संबंध था. महिला उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी. आरोपी विजय बांधे शादी शुदा है. इसलिए वह महिला से शादी करने से लगातार इंकार कर रहा था. महिला लगातार विजय बांधे पर शादी का दवाब बना रही थी और पैसों का लेन देन करती थी. इस वजह से अक्सर विवाद होता था. इसलिए आरोपी विजय बांधे ने महिला की हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया.

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल का बयान (ETV BHARAT)

महिला विजय बांधे से लगातार शादी को लेकर सवाल करती थी. वह उससे पैसे को लेकर भी विवाद करती थी. इसलिए आरोपी ने महिला को पाटन में काम का झांसा दिया और बुलाया. फिर उसे पुरई के नहर किनारे मैदान में ले गया. यहां मोमोज खाने को लेकर विवाद हुआ. इस दौरान विजय बांधे ने चॉपर से महिला पर हमला कर दिया. इससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद आरोपी ने महिला के शव पर पेट्रोल डाला और उसे जलाने का प्रयास किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाल गए उसके बाद आरोपी तक पुलिस पहुंची है आरोपी ने ही सुपेला थाना में आकर महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने तफ्तीश तेज की. पुलिस ने आरोपी के खून लगे कपड़े को बरामद कर लिया है.

सरेंडर माओवादी रामधेर की नक्सलियों से अपील, आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में हों शामिल

कमरे में अलाव जलाकर सोना हो सकता है खतरनाक, जहरीली गैस से घुट सकता है दम

TAGGED:

MURDER CASE IN DURG
CRIME IN CHHATTISGARH
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल
दुर्ग के पुरई में मर्डर
DURG BHILAI POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.