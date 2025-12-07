ETV Bharat / state

दुर्ग कैश लूट कांड की कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एटीएम में कैश लोड करने वाले वर्कर आशीष राठौर ने लूट की झूठी कहानी रची. उसने पुलिस को बताया कि 14 लाख 60 हजार रुपए की फर्जी लूट हुई थी. उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि 6 दिसंबर को दुर्ग के ग्लोबल स्कूल के पास तीन अज्ञात बदमाश आए और हथियार की नोक पर कैश से भरे बैग के लूट की घटना को अंजाम दिया.

दुर्ग: 6 दिसंबर को दुर्ग में कथित लूट के केस को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस की पूछताछ में पीड़ित ही आरोपी निकला. उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई थी. पुलिस की पूछताछ में आरोपी आशीष राठौर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

आशीष राठौर ने बताया कि बैग में मुरमुंदा एटीएम के लिए 8.60 लाख और दादर एटीएम के लिए 6 लाख रुपये रखे हुए थे. आरोपी आशीष के बयान के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस को मौके पर कोई संघर्ष या गिरने के निशान नहीं मिले. आशीष के शरीर और मोटरसाइकिल पर खरोंच तक नहीं थी.

आशीष के बयान में दिखा अंतर

दुर्ग पुलिस को आशीष राठौर के बयान में कई अंतर दिखे. उसने बताया था कि उसका भांजा मनीष लूट के समय उसके साथ था. जबकि वास्तव में उसका भांजा उसके साथ मौजूद नहीं था. आरोपी आशीष के बयान में विरोधाभास मिलने पर दुर्ग पुलिस ने आशीष राठौर से कड़ी पूछताछ की तो वो टूट गया. उसके बाद पुलिस ने खुलासा किया कि लूट की यह कहानी फर्जी थी.

हमने आरोपी से लगातार पूछताछ की. उसके बयान में विरोधाभास पाया गया. जांच में लूट की कहानी फर्जी निकली है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है- पद्मश्री तंवर, एएसपी, दुर्ग

दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मौके पर पहुंचकर की गई सूक्ष्म जांच और सटीक पूछताछ की वजह से फर्जी लूट का यह पूरा केस सुलझ गया है.