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चोरी के कोयले का कारोबार, दुर्ग भिलाई पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

इस केस में 15.530 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है. इस पूरे चोरी के खेल का खुलासा करते हुए क्राइम डीएसपी यदुमणि सिदार ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की थी. उसके बाद इस काले खेल का पता चला.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस को कोयले के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है. यहां के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में फर्जी जीएसटी बिल के जरिए चोरी के कोयले की खरीदी-बिक्री हो रही थी. पुलिस ने इस केस में कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कोयला चोरी पर दुर्ग पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

हमें सूचना मिली थी कि खुर्सीपार गेट के पास विजय केसरवानी द्वारा अवैध रूप से कोयले का भंडारण कर उसकी बिक्री की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गोदाम में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में कोयला बरामद हुआ. पूछताछ के दौरान विजय केसरवानी ने कोयले की खरीदी-बिक्री से संबंधित जीएसटी बिल प्रस्तुत किए, लेकिन दस्तावेजों की जांच में वे फर्जी पाए गए. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया- यदुमणि सिदार, क्राइम डीएसपी, दुर्ग

दुर्ग में तीन लाख का कोयला बरामद (ETV BHARAT)

पुलिस की जांच में अहम खुलासे

डीएसपी यदुमणि सिदार ने बताया कि पुलिस की विवेचना में कई खुलासे हुए हैं. इसमें सामने आया कि आरोपी रेलवे और भिलाई स्टील प्लांट से चोरी किए गए कोयले की खरीद कर उसे बाजार में बेचता था. अवैध कारोबार को वैध दिखाने के लिए फर्जी जीएसटी बिल और अन्य कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था.कड़ाई से पूछताछ करने पर विजय केसरवानी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

दुर्ग भिलाई में कोयला चोरी का खुलासा (ETV BHARAT)

कुल तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपी विजय केसरवानी ने बताया कि फर्जी जीएसटी दस्तावेज और बिल राजकुमार मिश्रा तथा सुनील शर्मा द्वारा तैयार किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. कोयला चोरी के इस सिंडिकेट को पुलिस खंगालने में जुट गई है.