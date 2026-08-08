दुर्ग में नशे पर पुलिस का बड़ा वार, 66 मामलों में जब्त 1.20 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट
दुर्ग पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपये के मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया. नशे के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 6:41 PM IST
दुर्ग: न्यायालयीन और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की मौजूदगी में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस कार्रवाई से दुर्ग पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.
1.20 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट
दुर्ग जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नशीली सामग्री जब्त की थी. कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी में सभी जब्त सामग्री को नष्ट किया गया. इनमें 138.196 किलोग्राम गांजा, 114.56 ग्राम हेरोइन, 1,758 नशीली टैबलेट, 2,772 नशीले कैप्सूल और 837 नशीली दवाओं के सीरप शामिल हैं. सभी मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये है.
कहां किया नष्ट
गांजा, हेरोइन, नशीली टैबलेट और कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-03 प्लांट स्थित भस्मीकरण संयंत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया. नशीली दवाओं के सीरप को नेवई थाना क्षेत्र के नेवईभाठा में नियमानुसार नष्ट किया गया.
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग और नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है. नष्टीकरण के दौरान पर्यावरण विभाग और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति ली गई और सुरक्षा के साथ पर्यावरणीय मानकों का भी पूरा ध्यान रखा गया.
पुलिस की अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, बिक्री या सेवन से जुड़ी किसी भी जानकारी की तत्काल पुलिस को सूचना दें.